Львовские таможенники обнаружили 8 золотых слитков в банке с краской

Общая стоимость находки составляет около 1,8 млн грн.

Сотрудники Львовской таможни обнаружили в посылке из Великобритании восемь слитков золота общей стоимостью около 1,8 млн гривен.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine
Фото: facebook.com/SFSofUkraine
Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Пресс-служба ГФС информирует, что слитки обнаружили при осмотре международного почтового отправления на таможенном посту "Львов-Почтовый". Посылка была направлена из Британии в адрес гражданки Украины.

"Восемь слитков банковского металла желтого цвета с пробирным клеймом 999,9 были найдены среди задекларированных вещей в емкости с краской. Общий вес брутто обнаруженного товара составляет 1,64 кг ориентировочной стоимостью 1,8 млн гривен", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в коробках из-под конфет пытались вывезти из Украины 100 тыс. фунтов и 400 тыс. злотых.


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