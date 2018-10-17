Львовские таможенники обнаружили 8 золотых слитков в банке с краской
Общая стоимость находки составляет около 1,8 млн грн.
Сотрудники Львовской таможни обнаружили в посылке из Великобритании восемь слитков золота общей стоимостью около 1,8 млн гривен.
Пресс-служба ГФС информирует, что слитки обнаружили при осмотре международного почтового отправления на таможенном посту "Львов-Почтовый". Посылка была направлена из Британии в адрес гражданки Украины.
"Восемь слитков банковского металла желтого цвета с пробирным клеймом 999,9 были найдены среди задекларированных вещей в емкости с краской. Общий вес брутто обнаруженного товара составляет 1,64 кг ориентировочной стоимостью 1,8 млн гривен", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в коробках из-под конфет пытались вывезти из Украины 100 тыс. фунтов и 400 тыс. злотых.
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17.10.2018 20:36