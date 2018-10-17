В Киеве резко упали цены на квартиры

Киевское жилье на вторичном рынке снова стало дешеветь после летней передышки. Сильнее всего — квартиры большого метража на 3-4 комнаты, которые в августе-сентябре 2018 года потеряли 0,9-1% стоимости.

Меньше двушки (-0,6%) и единички (-0,4%), на которые сохраняется спрос, пишет UBR.

В годовом измерении динамика выглядит еще хуже: с сентября 2017 года по сентябрь 2018-го стоимость столичного жилья, по данным SV Development, просела на 5%. И, как уверяют в компании, она может упасть еще сильнее по мере роста предложения на рынке недвижимости и снижения спрос на нее.

Причин для удешевления киевского вторичного жилья становится все больше с каждым месяцем. Причем самых разных — от чисто сезонных до социальных.

Без субсидий. В конце лета люди стали активно избавляться от больших квартир после новой волны отказов в предоставлении субсидий. Без льгот осталось множество пожилых людей, которым повысили пенсии, а также простых семей. Многие до последнего рассчитывали на помощь государства, потому выбросили жилье на продажу практически одномоментно, как только поняли, что не получат никаких компенсаций. Переезжают в небольшие квартирки.

Коммуналка дорожает. Активизировалась с продажами квартир и другая категория киевлян — те, кто сами платят за свои коммунальные услуги (без льгот). Как только люди поняли, что больше не потянут оплату постоянно тяжелеющих платежек, они стали продавать свои хоромы. «Активнее всего дешевели трех- и четырехкомнатные квартиры — самые дорогие с точки зрения коммунальных услуг», — отметил UBR.ua председатель правления Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Владислав Кулишенко.

Фиксируют прибыль. Удешевление жилья немного переполошило инвесторов, которые скупали новостройки под перепродажу. Чтобы не потерять еще больше в ценнике, они стали избавляться от квадратных метров. «На рынок с продажей квартир все активнее выходят владельцы инвестиционного жилья. Покупки происходили несколько лет назад на первичном рынке в расчете на рост цены. И продажи сейчас идут во всех сегментах, даже смарт-квартир, на которые несколько лет назад был повышенный спрос», — отметил в интервью UBR.ua ситуацию эксперт по недвижимости компании SV Development Сергей Костецкий.

Новостройки поджимают. Конкуренцию новому предложению недвижимости составляют новостройки, которых становится все больше в столице. «Многие застройщики анонсируют рост цен. Но для того, чтобы сохранить продажи они вынуждены идти на всевозможные скидки», — объяснил UBR.ua риелтор Сергей Злыдень. К тому же ради экономии киевляне не гнушаются покидать столицу, и переезжать в города-спутники, потому пригородные стройки также давят на киевские цены на недвижимость. «Жилье в пригороде все чаще становится дешевой альтернативой киевской недвижимости», — заверил Владислав Кулишенко.

Низкий спрос. Стремительное увеличение продаж квартир не совпадает со спросом. Он явно не поспевает за продавцами. И временами даже сокращается — люди уезжают из страны на заработки. К тому же никто не хочет платить баснословную коммуналку за хоромы.

Все эти факторы продолжат давить на цены осенью. Появления новых эксперты пока не предвещают. Сергей Костецкий подчеркнул, что не видит пока ни одной причины для разворота тренда и подорожания вторичного жилья в Киеве . Более того — он допускает более серьезную волну его удешевления, в случае обострения проблем с облуживанием квартир. Например, если власти решаться на новое существенное повышение коммунальных тарифов.

«В этом случае цены на жилье могут потерять еще 10-20% в течение ближайшего года», — спрогнозировал Владислав Кулишенко. И аналогичную оценку дал Сергей Костецкий.