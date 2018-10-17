Польша подписала два контракта на покупку сжиженного газа из США

Каждый из них предполагает закупку около 1,35 млрд кубометров газа ежегодно в течение 20 лет.

?Польша подписала два контракта на покупку сжиженного газа из США
Глава PGNiG Петр Возняк
Фото: allpravda.info

Польская PGNiG подписала два контракта на поставку сжиженного газа из США, каждый из которых предполагает закупку ежегодно около 1,35 млрд кубометров газа (1 млн тонн LNG) в течение 20 лет.

Об этом говорится в официальном сообщении PGNiG, передает "Укринформ".

"PGNiG подписала два долгосрочных соглашения на поставку сжиженного газа LNG с американскими компаниями Venture Global Calcasieu Pass и Venture Global Plaquemines LNG", - говорится в сообщении.

Отмечается, что американский газ польская сторона сможет продавать потенциальным покупателям в портах загрузки газа (формула free-on-board). Для обслуживания контрактов в американском штате Луизиана будет созданы дополнительные производственные мощности, строительство которых завершится не раньше 2022 и 2023 годах соответственно.

Накакнуне замглавы правления компании PGNiG по торговым вопросам Мацей Возняк заявил, что купленный американский газ будет дешевле роSSийского.

Напомним, так называемый Ямальский контракт между Польшей и Россией, который был подписан в 1996 году и впоследствии был продлен, предусматривает поставки ежегодно около 10 млрд кубометров газа. Согласно вынужденной формуле "бери или плати" (take-or-pay), которую "Газпром" навязал польской компании, PGNiG должен покупать ежегодно (до 2022 года) не менее чем 8,7 млрд кубометров газа.

Сейчас Польша пытается диверсифицировать источники поставок энергоносителей, уменьшая зависимость от РоSSии. Для Польши ключевым является строительство Балтийского трубопровода, которым с 2022 года Варшава намерена поставлять на польский рынок газ из Норвегии. Польша также покупает сжиженный газ (LNG), который в прошлом году составил 13% портфеля, благодаря импорта газа из США, Катара и Норвегии.

В марте "Нафтогаз" и польская PGNiG подписали контракт о срочной поставке газа. Поставка началось 2 марта в 6 утра через узел Германовице, соединяющий польскую и украинскую газотранспортные системы.


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