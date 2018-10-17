Неизвестные подожгли и взорвали банкомат в Днепре

В результате выведена из строя охранно-пожарная сигнализация магазина, а банкомат - полностью разрушен.

Неизвестные подожгли и взорвали банкомат в Днепре
Архивное фото
Фото: Макс Левин

В Днепре ночью неизвестные подорвали банкомат ПриватБанка, расположенный в магазине.

Об этом сообщается на сайте банка.

"Преступление было совершено около 2 часов ночи в магазине “Панда”. Неизвестные подошли к помещению магазина, где установлен банкомат, совершили поджог и подрыв банкомата. В результате была выведена из строя охранно-пожарная сигнализация банкомата и магазина, сам же банкомат - полностью разрушен", - говорится в сообщении.

Наряд охраны прибыл на место происшествия уже после того, как злоумышленники скрылись.

Сотрудники Службы безопасности банка и следователи полиции выясняют все обстоятельства преступления и устанавливают факты, указывающие на лиц, которые могут быть к нему причастны.

ПриватБанк объявил награду в размере 75 тыс. гривен за любую информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников.

Напомним, в ночь на 14 октября не работали карты, банкоматы и терминалы ПриватБанка в связи с переходом на новую версию систем управления базами данных.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
СБУ провела обыски в кредитной конторе MoneyveoСБУ провела обыски в кредитной конторе Moneyveo
Украина стала самой бедной страной Европы — МВФУкраина стала самой бедной страной Европы — МВФ
Обыски на предприятиях "Росток-Холдинга" связаны с расследованием против бенефициаров компании, – адвокатОбыски на предприятиях "Росток-Холдинга" связаны с расследованием против бенефициаров компании, – адвокат
СБУ провела обыски в кредитной конторе Moneyveo (обновлено)СБУ провела обыски в кредитной конторе Moneyveo (обновлено)
ФГИ продал тернопольский радиозавод "Орион" и Коломыйскую бумажную фабрикуФГИ продал тернопольский радиозавод "Орион" и Коломыйскую бумажную фабрику
Блок рекламы


Похожие новости
Карты, банкоматы и терминалы Приватбанка не будут работать в ночь на 14 октябряКарты, банкоматы и терминалы Приватбанка не будут работать в ночь на 14 октября
В Днепре по подозрению в краже 410 тыс. грн с банковских карт задержаны три человекаВ Днепре по подозрению в краже 410 тыс. грн с банковских карт задержаны три человека
В Одесской области подожгли виноградники французского виноделаВ Одесской области подожгли виноградники французского винодела
Ярославский готов инвестировать до $70 млн в строительство нового аэропорта в ДнепреЯрославский готов инвестировать до $70 млн в строительство нового аэропорта в Днепре
В Днепре на шоссе обнаружили мешки с деньгамиВ Днепре на шоссе обнаружили мешки с деньгами
Суд в Днепре вернул Нацбанку иски к КоломойскомуСуд в Днепре вернул Нацбанку иски к Коломойскому
Фонд гарантирования вкладов продал гостиницу в Днепре за 55 млн гривенФонд гарантирования вкладов продал гостиницу в Днепре за 55 млн гривен
Украину наводнят банкоматами и терминалами для обмена валютУкраину наводнят банкоматами и терминалами для обмена валют
В Харькове взорвали очередной банкомат и забрали из него деньгиВ Харькове взорвали очередной банкомат и забрали из него деньги
Неизвестные в балаклавах заблокировали ТРЦ "Магеллан" в КиевеНеизвестные в балаклавах заблокировали ТРЦ "Магеллан" в Киеве
Последние новости
Подгружаем последние новости