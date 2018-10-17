Неизвестные подожгли и взорвали банкомат в Днепре
В результате выведена из строя охранно-пожарная сигнализация магазина, а банкомат - полностью разрушен.
В Днепре ночью неизвестные подорвали банкомат ПриватБанка, расположенный в магазине.
Об этом сообщается на сайте банка.
"Преступление было совершено около 2 часов ночи в магазине “Панда”. Неизвестные подошли к помещению магазина, где установлен банкомат, совершили поджог и подрыв банкомата. В результате была выведена из строя охранно-пожарная сигнализация банкомата и магазина, сам же банкомат - полностью разрушен", - говорится в сообщении.
Наряд охраны прибыл на место происшествия уже после того, как злоумышленники скрылись.
Сотрудники Службы безопасности банка и следователи полиции выясняют все обстоятельства преступления и устанавливают факты, указывающие на лиц, которые могут быть к нему причастны.
ПриватБанк объявил награду в размере 75 тыс. гривен за любую информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников.
Напомним, в ночь на 14 октября не работали карты, банкоматы и терминалы ПриватБанка в связи с переходом на новую версию систем управления базами данных.
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Финансы
17.10.2018 10:18