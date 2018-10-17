Следствие не установило причастности Дубневичей к хищению газа на принадлежащих им ТЭЦ

"Если я дам свой автомобиль знакомому, а он совершит ДТП, это будет мое преступление?"

Следствие не нашло следов причастности народных депутатов Ярослава Дубневича и Богдана Дубневича к хищению газа на принадлежащих им ТЭЦ.

Об этом сказал глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в интервью "Голосу Украины".

"Дубневичи не были подозреваемыми в преступлении. Следствие не собрало доказательств, что эти лица причастны к совершению данного преступления. Отмечу еще раз: моя задача как прокурора - доказать вину конкретного человека в совершении конкретного преступления, а не просто «где-то кто-то что-то услышал». Если фирма Дубневичей - то они виноваты. Если я дам свой автомобиль знакомому, а он совершит ДТП, собьет человека и скажет: ты виноват, потому что твой автомобиль. Это будет мое преступление?" - заявил Холодницкий.

Напомним, в январе 2018 года НАБУ сообщило о разоблачении схемы хищения газа на ТЭЦ братьев Дубневичей. В деле пять фигурантов, которым сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч. 5 ст. 191 (хищение), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег) Уголовного кодекса.

По данным следствия, предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ в течение 2013-2015 годов заключили ряд соглашений о закупке у "Нафтогаза" природного газа для производства тепловой энергии населению.

С целью удешевления тепла для этой категории потребителей НАК поставлял коммерческим ТЭЦ газ по ценам, существенно ниже рыночных. Однако, как установили детективы НАБУ, более 300 млн куб. м "льготного" газа, Новояворовская и Новороздольская ТЭЦ получили незаконно, не планируя использовать его для нужд населения.

Этот газ они пустили на производство электричества, которое в дальнейшем реализовали госпредприятию "Энергорынок" - ее поставили по тарифу, определенному исходя из себестоимости электроэнергии, производимой из газа по рыночной цене.

В результате этих действий прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% (против 3-5% заложенных в тариф Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Таким образом, по мнению детективов бюро, ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером ущерба, причиненного НАК "Нафтогаз Украины" в результате этой "схемы".

Сейчас предприятия находятся под арестом и переданы в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами (АРМА).