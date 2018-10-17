"Нафтогаз" обеспечит конфискованные у Дубневичей ТЭЦ газом
Кабинет министров обяжет НАК «Нафтогаз Украины» поставлять природный газ на конфискованные у братьев Дубневичей энергоактивы.
Соответствующий проект постановления есть в распоряжении
Проектом постановления предлагается возложить специальные обязательства на НАК «Нафтогаз Украины» по поставкам природного газа Новороздольской и Новояворовской теплоэлектроцентралям.
В пояснительной записке к постановлению такое решение объясняется необходимостью «надлежащего обеспечения работы объектов генерации тепловой энергии, имущество которых арестовано в уголовном производстве и передано в управление Агентству по розыску и менеджменту активов».
Новороздольская и Новояворовская ТЭЦ являются производителями тепловой и электрической энергии, в том числе для нужд населения Львовской области.
«Блокирование их работы накануне начала отопительного сезона может привести к чрезвычайной ситуации и к народным протестам», — говорится в записке, автором которой является глава Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, Антон Янчук.
По данным СМИ, в сентябре АРМА подписало договоры на управление имущественными комплексами Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ с компанией «Гарант Энерго». По условиям договора, за свои услуги компания будет получать ежеквартально 30% от прибыли.
Владельцы «Гарант Энерго» — Владимир Купчак и Виталий Ушинский. Купчак долгое время работал в компании Ukrlandfarming Олега Бахматюка. Ушинский числился внештатным советником министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака.
Ранее ТЭЦ братьев Дубневичей перешли во временное управление государства.
Как сообщалось, НАБУ задержало во Львове четырех должностных лиц ООО «Энергия-Новый Роздол», ООО «Энергия-Новояворовск» и ООО «Энергия» по подозрению в завладении свыше 300 млн куб м природного газа НАК «Нафтогаз Украины» на сумму свыше 1,4 млрд грн.
Конечными бенефициарами всех трех компаний являются народные депутаты от БПП братья Ярослав и Богдан Дубневичи.
Предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ в 2013-2015 годах покупали природный газ у НАК «Нафтогаз Украины» для производства тепловой энергии населению. Для такой категории потребителей «Нафтогаз» продает газ дешевле, чем для коммерческих потребителей.
Однако предприятия купили свыше 300 млн куб. м газа по льготной цене, не планируя использовать его для потребностей населения, считают следователи.
НКРЭКУ подтвердила, что «Энергия-Новояровск» использовала не по назначению 28,6 млн куб м природного газа в 2014 году и 47,3 млн куб м в — 2015 году. А «Энергия-Новый Роздол» — 52,3 млн куб м в 2014 году и 53,9 млн куб м в 2015 году.
Осенью 2016 года декларации Богдана и Ярослава Дубневичей вызвали фурор в СМИ и среди экспертов, поскольку в них были указаны значительные суммы наличных средств и огромное количество зарегистрированного на них и членов их семей недвижимого имущества.
В частности, братья Дубневичи оказались лидерами среди украинских политиков по количеству задекларированных наличных средств. Богдан Дубневич задекларировал 11,5 млн долл., его жена Татьяна располагает 137,1 миллионов гривен.
Ярослав Дубневич хранит наличкой 8 миллионов 230 тысяч долларов США, 2 млн 780 тысяч евро и 5 миллионов гривен наличных средств.
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