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Украина поднялась в рейтинге Всемирного экономического форума Украинскую экономику поставили на 83-е место по конкурентоспособности. Украина поднялась на шесть позиций и заняла 83-е место из 140 в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономик (Global competitiveness Index) Всемирного экономического форума. Об этом говорится в обнародованном в среду документе. Ближайшие соседи Украины - Доминиканская Республика и Македония. Первое место в списке занимают Соединенные Штаты Америки. Вторую строчку занял Сингапур, третью - Германия. Пятерку государств замыкают Швейцария и Япония. Последние места рейтинга занимают Гаити, Йемен и Чад. В основу рейтинга GCI положены около сотни различных индикаторов, из которых сформированы 12 "опорных" категорий, включающих, в частности, роль институтов, инфраструктуры, макроэкономической среды, здравоохранения, начального и высшего образования и профессиональной подготовки в эффективном функционировании экономики. Результат Украины - 57 баллов из 100.

LB.ua

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