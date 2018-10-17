Украина поднялась в рейтинге Всемирного экономического форума

Украинскую экономику поставили на 83-е место по конкурентоспособности.

Украина поднялась на шесть позиций и заняла 83-е место из 140 в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономик (Global competitiveness Index) Всемирного экономического форума.

Об этом говорится в обнародованном в среду документе. Ближайшие соседи Украины - Доминиканская Республика и Македония.

Первое место в списке занимают Соединенные Штаты Америки. Вторую строчку занял Сингапур, третью - Германия. Пятерку государств замыкают Швейцария и Япония.

Последние места рейтинга занимают Гаити, Йемен и Чад.

В основу рейтинга GCI положены около сотни различных индикаторов, из которых сформированы 12 "опорных" категорий, включающих, в частности, роль институтов, инфраструктуры, макроэкономической среды, здравоохранения, начального и высшего образования и профессиональной подготовки в эффективном функционировании экономики.

Результат Украины - 57 баллов из 100.




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