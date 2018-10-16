Национальный банк окончательно выиграл суд у Коломойского по "Буковелю"

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу НБУ.

Национальный банк окончательно выиграл суд у Коломойского по "Буковелю"
Фото: gorodok.rv.ua

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу Национального банка Украины на решение судов первой и апелляционной инстанций, которыми были расторгнуты договора ипотеки между НБУ и ООО "Скорзонера" (конечные бенефициары Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов). По результатам рассмотрения Верховный Суд отменил решения предыдущих инстанций и принял новое, которым отказал в исковых требованиях ООО "Скорзонера".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Согласно данным Госреестра прав на недвижимое имущество, предметами ипотеки является имущество по адресу г. Яремче, с. Поляница Ивано-Франковской области, где расположен горнолыжный курорт "Буковель".

Горнолыжный туристический курорт "Буковель" перешел на баланс ПриватБанка во время национализации финучреждения.

Напомним, в июле 2017 тогдашний глава правления Приватбанка Александр Шлапак заявлял, что треть активов курорта "Буковель" передана на баланс Приватбанка и банк намерен их продать.


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