США ввели новые санкции против Ирана
Компании и банки поддерживают военизированное подразделение Корпуса исламской революционной гвардии.
Власти Соединенных Штатов объявили о введении новых санкций в отношении Ирана, говорится в сообщении на официальном сайте Министерства финансов США.
В список, в частности, попали несколько инвестиционных компаний, а также компании, связанные с добычей цинка, сталелитейная компания и несколько банков. Все организации зарегистрированы в Иране.
Санкции коснутся сети компаний и банков, которые поддерживают военизированное подразделение Корпуса исламской революционной гвардии (IRGC) - Basij (Басидж).
США обвинили военизированное подразделение в привлечении и обучении несовершеннолетних боевиков для участия в конфликтах за рубежом, включая Сирию.
Напомним, в августе этого года США возобновили действие санкций в отношении Ирана.
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