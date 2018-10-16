США ввели новые санкции против Ирана

Компании и банки поддерживают военизированное подразделение Корпуса исламской революционной гвардии.

США ввели новые санкции против Ирана
Фото: investigator.org.ua

Власти Соединенных Штатов объявили о введении новых санкций в отношении Ирана, говорится в сообщении на официальном сайте Министерства финансов США.

В список, в частности, попали несколько инвестиционных компаний, а также компании, связанные с добычей цинка, сталелитейная компания и несколько банков. Все организации зарегистрированы в Иране.

Санкции коснутся сети компаний и банков, которые поддерживают военизированное подразделение Корпуса исламской революционной гвардии (IRGC) - Basij (Басидж).

США обвинили военизированное подразделение в привлечении и обучении несовершеннолетних боевиков для участия в конфликтах за рубежом, включая Сирию.

Напомним, в августе этого года США возобновили действие санкций в отношении Ирана.


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