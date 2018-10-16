В США создали крупнейшее оборонное объединение в истории страны

Американские компании Harris и L3 Technology объявили о крупнейшем объединении в оборонной сфере за всю историю.

Об этом сообщает агентство Karyzhsky Communication со ссылкой на The Wall Street Journal, передает Экономическая правда.

Суммарная рыночная стоимость обеих компаний составляет 33,5 млрд долларов. Стоимость объединения превышает даже слияние Boeing Co. и McDonnell Douglas Corp. 1997 года.

Решение связано с расширением бюджета Пентагона, которое привлечет больше инвестиций в разработку оружия. Объединение может стать крупнейшим игроком в сферах военных коммуникаций и разведки.

Объединенные компании смогут производить широкий спектр товаров: от военных радиостанций и засекреченных космических аппаратов к системам управления воздушного движения.

В последние годы в Пентагоне были раздражены нехваткой государственных инвестиций в обороноспособность государства. Это могло привести к отставанию США от РоSSии и Китая в развитии гиперзвукового оружия и внедрении искусственного интеллекта в военные разработки.

Но нынешнее увеличение финансирования учреждения ускорило развитие американской военной техники.


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