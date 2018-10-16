В США создали крупнейшее оборонное объединение в истории страны

Американские компании Harris и L3 Technology объявили о крупнейшем объединении в оборонной сфере за всю историю.

Об этом сообщает агентство Karyzhsky Communication со ссылкой на The Wall Street Journal, передает Экономическая правда .

Суммарная рыночная стоимость обеих компаний составляет 33,5 млрд долларов. Стоимость объединения превышает даже слияние Boeing Co. и McDonnell Douglas Corp. 1997 года.

Решение связано с расширением бюджета Пентагона, которое привлечет больше инвестиций в разработку оружия. Объединение может стать крупнейшим игроком в сферах военных коммуникаций и разведки.

Объединенные компании смогут производить широкий спектр товаров: от военных радиостанций и засекреченных космических аппаратов к системам управления воздушного движения.

В последние годы в Пентагоне были раздражены нехваткой государственных инвестиций в обороноспособность государства. Это могло привести к отставанию США от РоSSии и Китая в развитии гиперзвукового оружия и внедрении искусственного интеллекта в военные разработки.

Но нынешнее увеличение финансирования учреждения ускорило развитие американской военной техники.