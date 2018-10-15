Древнеегипетский папирус продали за миллион евро

На аукционе в Монако продали древнеегипетский папирус за 1,35 млн евро.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Le Figaro.

Как отмечается, папирус содержит вариант текста древнеегипетской «Книги мертвых». Он состоит из 192 глав и включает в себя гимны, религиозные тексты, а также изображения в черно-красных тонах.

Папирус длиной 17 метров датируется 595-589 годами до нашей эры, когда в Древнем Египте правил фараон Псамметих II.

На этом же аукционе было продано еще двести других лотов общей стоимостью около 1,6 млн евро.