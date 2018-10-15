Древнеегипетский папирус продали за миллион евро
На аукционе в Монако продали древнеегипетский папирус за 1,35 млн евро.
Об этом сообщает
Как отмечается, папирус содержит вариант текста древнеегипетской «Книги мертвых». Он состоит из 192 глав и включает в себя гимны, религиозные тексты, а также изображения в черно-красных тонах.
Папирус длиной 17 метров датируется 595-589 годами до нашей эры, когда в Древнем Египте правил фараон Псамметих II.
На этом же аукционе было продано еще двести других лотов общей стоимостью около 1,6 млн евро.
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14.10.2018 22:00