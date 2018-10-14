В Затоке на тайной сессии раздали прибрежные земли под застройку

Местные жители собираются перекрывать автомобильную трассу в знак протеста.

В Затоке на тайной сессии раздали прибрежные земли под застройку
Фото: Александр Ратушняк

11 октября депутаты курортного поселка Затока в Одесской области провели тайную сессию, о которой нигде не сообщалось, и раздали больше ста земельных участков в прибрежной зоне.

"Сессия должна была состояться завтра, но поскольку депутаты знали, что с утра контролировать ход собрания прибудут местные жители и активисты, то власти решили провести сессию без всякого объявления. Сколько именно участков сегодня раздали, никто не знает, поскольку проектов никому из общественности не показывали, а «титушки» никого не пускали на заседание", - цитирует местное издание "Думская" источник в поссовете.

13 октября возмущенные жители Затоке собрались блокировать железнодорожную станцию "Каролино-Бугаз", но в итоге ограничились мирным митингом.

Прибывший на место начальник Белгород-Днестровского одела полиции Евгений Орлов заверил собравшихся, что факты незаконной раздачи прибрежных земель поселковым советом будут тщательно расследованы, материалы уже внесены в Единый реестр досудебных расследований.

На сайте одесской полиции говорится, что дело квалифицировано по ч.1 ст.364 Уголовного кодекса - злоупотребление властью.

При этом ни руководство поссовета, ни депутаты, голосовавшие на скандальной сессии 11 октября, к протестующим не явились. Поэтому они планируют 14 октября перекрыть движение по дороге Одесса - Белгород-Днестровский.

"Завтра с 11 часов мы будем блокировать движение автотранспорта по трассе «Одесса-Белгород-Днестровский», на пешеходном переходе. Требование: чтобы председатель совета Звягинцев или секретарь Вячеслав Бокий пришли и объяснили, на каком основании утвердили ДПТ и провели сессию", - заявили активисты.

Напомним, что Звягинцев и раньше подозревался в земельных махинациях. В 2016 году Звягинцеву предъявляли обвинение по ч.2 ст.364, ч.3 ст.382, ч.1 ст.366 УК Украины (злоупотребление служебным положением и умышленное препятствование исполнению постановления суда). Чиновника подозреваются в том, что в сентябре-декабре 2014 года он незаконно вывел из коммунальной собственности земучасток у моря площадью более 3 гектаров, после чего передал землю в частную собственность, разделив ее между 66 лицами.

Звягинцев стал поселковым головой в ноябре 2010 года, в 2015 году его переизбрали на второй срок. До него 20 лет поселком руководила Надежда Ярцева.



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