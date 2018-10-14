Китай скупает дешевую нефть по 26 долларов

Китайские нефтеперерабатывающие предприятия на фоне роста цен на эталонные марки нефти начали активно скупать канадскую нефть, которая существенно дешевле.

Об этом сообщает Сегодня.

Тяжелая и вязкая нефть из Канады в процессе переработки дает значительное количество битума, пользующегося спросом в Китае, где идет масштабное строительство инфраструктурных объектов. В первую очередь, канадской нефтью заменяют схожее по характеристикам сырье из Венесуэлы, которая в 2018 году резко сократила производство и экспорт черного золота.

Помимо канадской нефти, Китай также ищет альтернативы венесуэльским поставкам в Бразилии .

В отличие от других регионов мира, где цены на нефть повышаются, рост добычи в Канаде привел к падению котировок на локальную марку WCS до 26 долларов за баррель, сообщает Bloomberg. При этом нефть Brent торгуется по 81,24 доллара за баррель, WTI — 71,72 доллара за баррель.

По словам аналитика консалтинговой компании SCI99 Ли Хайнина, в конце сентября и октябре строительные проекты в Китае активизируются, поэтому следует ожидать дальнейшего усиления спроса на канадскую нефть.

В сентябре Китай закупил в Канаде в общей сложности 1,58 млн баррелей нефти, свидетельствуют данные компании Kpler, отслеживающей движение грузов. В апреле показатель был в 1,5 раза меньше – 1,05 млн баррелей. В октябре китайская CNOOC зафрахтовала танкер Nordtulip для доставки тяжелой нефти из Ванкувера.

Напомним, как прогнозируют специалисты, впервые с 2014 года нефть может подорожать до 100 долларов за баррель, что в свою очередь создаст как победителей, так и проигравших в мировой экономике.