Украина стала самой бедной страной Европы — МВФ

Согласно данным из нового отчета МВФ , Украина является самой бедной страной Европы.

Об этом сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец, передает Экономическая правда.

По показателю ВВП на душу населения Украину обошла Молдова.

В новом отчете МВФ за октябрь по сравнению с апрельским не только увеличено показатель ВВП Украины, но был пересмотрен ВВП и других стран, отмечает Компаниец.

Кардинально изменили показатели Молдовы, что привело к существенному улучшению ее результатов.

Это привело и к существенному улучшению показателя ВВП на душу населения Молдовы. Теперь Молдова занимает 133 место в мире с 2694,469 долларов ВВП на душу населения, а Украина — 134 место в мире по 2656,01 долларов ВВП на душу населения.

Официальная зарплата в Молдове также существенно больше, чем в Украине, отмечает Компаниец.

Средняя официальная зарплата во втором квартале 2018: Молдова — 375.82 долларов (6369.8 леев) Украина — 325.53 долларов (8529 грн)

При этом по размеру официальной средней зарплаты Украина также занимает последнее место в Европе.