В Черкасском аэропорту продали асфальт для погашения долгов по зарплате

10 тысяч тонн асфальта реализовали за 1,2 млн гривен.

В Черкасском аэропорту продали асфальт для погашения долгов по зарплате
Фото: minjust.gov.ua

Государственная исполнительная служба продала на торгах OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции) 10 лотов с асфальтом из Международного аэропорта "Черкассы" для погашения долга по зарплате за 1,23 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

На торги было выставлено 10 205 тонн асфальта, снятого во время фрезерования. Это покрытие не использовалось в деятельности предприятия.

Сумма задолженности по заработной плате перед сотрудниками аэропорта составляет более 1 млн грн. Задолженность перед работниками аэропорта накапливалась с 2000 года.

Напомним, аэропорт "Черкассы", был построен в 1984 году и на то время считался одним из крупнейших на территории Украины. Однако с распадом СССР аэропорт утратил свой международный статус и стал обслуживать внутренние чартерные рейсы и в основном использовался в качестве запасного аэродрома. В 1997 году аэропорт прекратил принимать самолеты, а в 2001 был закрыт из-за проблем с финансированием.

В 2007 году он получил новый сертификат и возобновил свою работу. С 2007 по 2009 годы аэропорт был реконструирован, на нем восстановили взлетную полосу и аэровокзал. С 2011 года аэропорт работал не по назначению из-за близости аэропорта "Борисполь" (200 км). "Черкассы" также считаются запасным на случай непредвиденных ситуаций и плохих погодных условий.

В 2016 году была разработана правительственная программа по восстановлению местных аэропортов, согласно которому Черкасский аэропорт передается Министерству инфраструктуры.


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