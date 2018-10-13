В Черкасском аэропорту продали асфальт для погашения долгов по зарплате

10 тысяч тонн асфальта реализовали за 1,2 млн гривен.

Государственная исполнительная служба продала на торгах OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции) 10 лотов с асфальтом из Международного аэропорта "Черкассы" для погашения долга по зарплате за 1,23 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

На торги было выставлено 10 205 тонн асфальта, снятого во время фрезерования. Это покрытие не использовалось в деятельности предприятия.

Сумма задолженности по заработной плате перед сотрудниками аэропорта составляет более 1 млн грн. Задолженность перед работниками аэропорта накапливалась с 2000 года.

Напомним, аэропорт "Черкассы", был построен в 1984 году и на то время считался одним из крупнейших на территории Украины. Однако с распадом СССР аэропорт утратил свой международный статус и стал обслуживать внутренние чартерные рейсы и в основном использовался в качестве запасного аэродрома. В 1997 году аэропорт прекратил принимать самолеты, а в 2001 был закрыт из-за проблем с финансированием.

В 2007 году он получил новый сертификат и возобновил свою работу. С 2007 по 2009 годы аэропорт был реконструирован, на нем восстановили взлетную полосу и аэровокзал. С 2011 года аэропорт работал не по назначению из-за близости аэропорта "Борисполь" (200 км). "Черкассы" также считаются запасным на случай непредвиденных ситуаций и плохих погодных условий.

В 2016 году была разработана правительственная программа по восстановлению местных аэропортов, согласно которому Черкасский аэропорт передается Министерству инфраструктуры.