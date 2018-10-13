За долги по коммуналке у украинцев могут забрать жилье

Курс украинского правительства на сокращение субсидиантов, повышение стоимости газа для населения без изменения уровня доходов граждан обяательно приведет к росту долгов по оплате услуг ЖКХ.

Об этом говорится в материале Realist’а .

«У нас зарплата в 4 раза меньше, чем в Польше , а тарифы ЖКХ на 20?25% выше. Долги за „коммуналку“ будут расти. Сейчас они составляют 38 млрд грн, а после повышения тарифов и урезания субсидий достигнут 60?70 млрд грн. Это очень опасно: рост долгов за услуги ЖКХ может привести к коллапсу всех коммунальных предприятий. Вот и сейчас Киев без горячей воды как раз из-за долгов за услуги ЖКХ», — комментирует Realist’y глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Эксперты уверены, что действующее правительство вряд ли будет решать проблему накопленных долгов по коммунальным услугам. В то же время по действующему законодательству, у должника по оплате «коммуналки» можно даже отбирать имущество. Юристы сообщают, что подобные прецеденты уже есть.

«Если суд по иску какого-то предприятия признает человека должником, тогда за дело берется исполнительная служба. Государственные или частные исполнители придут к должнику с оценщиком и сначала опишут движимое имущество, то есть посмотрят, чем ценным владеет должник: телевизор, холодильник, бытовая техника, посуда, одежда, обувь… Опишут, оценят, конфискуют и продадут», — сообщил Realist’y адвокат Иван Либерман.

Если вырученных от продажи средств не хватит, то дело может дойти до ареста и продажи квартиры, но это — уже последний шаг.

«Продавать квартиру можно будет только тогда, когда уже нечего в ней продать: сняты унитаз, умывальник, выкручены розетки…», — уточняет адвокат.

Отмечается, что опасность для граждан таится в том, что в законодательстве не указан минимальный размер задолженности, который позволяет поставщику коммунальных услуг взыскать ее через суд.

«Судебная практика показывает, что подобные иски рассматриваются, если задолженность превысила десять минимальных зарплат, то есть 35 тыс. грн», — объясняет Либерман.

Эксперты уверены, что дело вряд ли дойдет до конфискации имущества, а тем более недвижимост, поскольку власть побоится обострять ситуацию в стране перед выборами.

«Если начнут выставлять на улицу семьи, то очень быстро организуется социальный Майдан», — говорит эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский.