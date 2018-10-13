Micron инвестирует в ИИ-стартапы до $100 млн

На проходящем в эти дни мероприятии Micron Insight 2018 один из крупнейших производителей компьютерной памяти Micron объявил о готовности внести значительные инвестиции в начинающих разработчиков технологий искусственного интеллекта. Ранее для инвестиционных проектов профильное подразделение Micron Ventures выбирало компании и стартапы, близкие к области деятельности материнской компании. Поднятая вокруг ИИ шумиха заставила Micron пристальнее приглядеться к теме искусственного интеллекта. Чтобы не остаться за бортом прогресса, в компании приняли решение учредить специальный фонд для инвестиций в ИИ-стартапы.

Объём фонда для инвестирования компании в ИИ составил $100 млн — довольно внушительная даже для Micron сумма. Причём пятую часть от этих денег — $20 млн — компания направит в ИИ-стартапы, возглавляемые женщинами и представителями других «не представленных» групп. Первый миллион долларов на развитие ИИ компания Micron готова раздать немедленно, $500 тыс. из которых она уже разделила между учебной организацией AI4All и учебно-исследовательской лабораторией Berkeley Artificial Intelligence Research (BAIR) Lab.

wsj.com

Данная новость должна напомнить всем причастным, что сезон раздачи денег за достижения в области ИИ в полном разгаре и ещё не поздно принять участие в дележе грантов. Пример с Micron в этом плане довольно показательный. Компания всегда осторожно распоряжалась средствами для инвестиций и никогда не бросалась в новые для неё области как в омут с головой.



