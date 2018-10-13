Экс-директора "Укрвакцины" будут судить за растрату 1,5 млн госсредств

Прокурор также предъявил Макаренко иск о взыскании нанесенных убытков.

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего генерального директора государственного предприятия "Укрвакцина" Андрея Макаренко, которого подозревают в растрате 1,5 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Фейсбуке.

Как сообщалось, в течение 2012-2013 годов Макаренко, находясь на указанной должности, совершил растрату средств госпредприятия на общую сумму более 1,5 млн гривен, перечислив их на счета двух частных предприятий за якобы оказание услуг по охранного сопровождения грузов при перевозке медпрепаратов на территории Украины.

Следствие выяснило, что эти частные предприятия не имели необходимых материальных и трудовых ресурсов для такой деятельности.

Прокуратура направила обвинительный акт в отношении бывшего чиновника по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК в Печерский райсуд столицы для рассмотрения по существу.

Кроме того, прокурор предъявил гражданский иск о взыскании с Макаренко нанесенных убытков.

Напомним, в апреле Шевченковский райсуд Киева отправил Макаренко под ночной домашний арест.

ГП "Укрвакцина" Минздрава - логистическая компания, предоставляющая услуги по транспортировке, хранению, таможенному оформлению лекарств. С 2016 года растаможка, транспортировка и хранение импортных лекарств были отданы ЮНИСЕФ, ПРООН и Crown Agents. Сейчас "Укрвакцина" занимается доставкой гуманитарной помощи и транспортировкой лекарств внутри Украины.