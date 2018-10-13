Тайвань горит желанием вернуть производство из Китая назад

Развитие торговой войны между США и Китаем предсказуемо ставит под угрозу производство комплектующих и изделий в Поднебесной по заказам её зарубежных партнёров. Если говорить о рынке вычислительной техники и сложной электроники, то речь идёт о затруднениях в работе в Китае заводов, частично или полностью принадлежащих тайваньским компаниям. Руководство Тайваня отчётливо представляет возможные последствия противостояния США и Китая, поэтому ответственные органы Китайской Республики (Тайвань) приступили к мониторингу и консультациям по возвращению производств обратно на остров.

Популярный тайваньский интернет-ресурс DigiTimes сообщает, что Министерство экономики Тайваня получает и поддерживает запросы многих производителей на перевод производственных линий из Китая на Тайвань или в другие страны Юго-Восточной Азии — во Вьетнам, в Индонезию, в Таиланд или на Филиппины. Правительственные структуры в лице Бюро по развитию промышленности и Комиссии по инвестициям совместно разрабатывают планы по возвращению производства и решают различные проблемы, с которыми сталкиваются «возвращенцы». А проблем с этим не просто много, а крайне много. Не говоря уже о том, что они либо трудно решаемые, либо не решаемые в принципе.

Например, новым заводам нужна территория и ресурсы — вода и электроэнергия. С водой плохо, но можно решить вопросы с повторным использованием воды. А вот резерва по электроэнергии нет от слова совсем. Если вы помните, где-то год назад из-за отключения одной электростанции на Тайване (работник ошибочно отключил подачу газа) в темноту на много часов погрузился едва ли не весь остров. Также существует проблема рентабельности производства. Выпуск продукции с низкой добавочной стоимостью на Тайване по сравнению с Китаем будет банально невыгодным. Такое производство проще закрыть, чем возобновлять на новом месте на родине.

И всё же процесс идёт или создаётся видимость такового движения. По крайней мере, определённые тайваньские производители идут навстречу американским заказчикам. Так, компании Inventec и Quanta Computer вернули производство материнских плат для серверов на Тайвань. Подобный запрос от американцев получила также компания Compal Electronics, которая обещает перевести часть производства на одну из своих тайваньских фабрик и во Вьетнам, когда закончит там строительство нового завода.



