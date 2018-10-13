"Нафтогаз" начал поставки газа "Киевтеплоэнерго"

Предприятия подписали договор на поставку газа на основании мирового соглашения.

"Нафтогаз" начал поставки газа "Киевтеплоэнерго"
Фото: Макс Левин

НАК "Нафтогаз Украины" сегодня начал поставки газа КП "Киевтеплоэнерго". Стороны подписали договор на базе мирового соглашения, утвержденного ранее Хозяйственным судом Киева.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Согласно договору, "Киевтеплоэнерго" будет получать газ на льготных условиях, определенных правительством для производителей тепла, обеспечивающих тепловой энергией население и другие защищенные категории потребителей.

Одновременно с подписанием договора "Нафтогаз" предоставил "Киевтеплоэнерго" номинации на вторую декаду октября. Поэтому "Киевтеплоэнерго" может восстановить горячее водоснабжение в Киеве и своевременно начать отопительный сезон.

"Договор с Киевтеплоэнерго заключен на тех условиях, которые прямо определены законодательством. Мы предлагали это компании еще весной. Мы надеемся, что, если в других городах кто будет менять управляющего теплоснабжающим предприятием, все необходимые действия будут приняты заранее, чтобы не вызывать неудобств потребителям", - отметил первый замглавы правления "Нафтогаза" Сергей Перелома.

Напомним, мировое соглашение предусматеривает переход долга "Киевэнерго" на сумму около 2,4 млрд гривен к "Киевтеплоэнерго". Стороны согласились, что вопрос штрафных санкций, по которым еще не завершились судебные процессы, не является предметом регулирования мирового соглашения и будут решаться отдельно в судебном порядке.


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