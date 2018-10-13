"Нафтогаз" начал поставки газа "Киевтеплоэнерго"

Предприятия подписали договор на поставку газа на основании мирового соглашения.

НАК "Нафтогаз Украины" сегодня начал поставки газа КП "Киевтеплоэнерго". Стороны подписали договор на базе мирового соглашения, утвержденного ранее Хозяйственным судом Киева .

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Согласно договору, "Киевтеплоэнерго" будет получать газ на льготных условиях, определенных правительством для производителей тепла, обеспечивающих тепловой энергией население и другие защищенные категории потребителей.

Одновременно с подписанием договора "Нафтогаз" предоставил "Киевтеплоэнерго" номинации на вторую декаду октября. Поэтому "Киевтеплоэнерго" может восстановить горячее водоснабжение в Киеве и своевременно начать отопительный сезон.

"Договор с Киевтеплоэнерго заключен на тех условиях, которые прямо определены законодательством. Мы предлагали это компании еще весной. Мы надеемся, что, если в других городах кто будет менять управляющего теплоснабжающим предприятием, все необходимые действия будут приняты заранее, чтобы не вызывать неудобств потребителям", - отметил первый замглавы правления "Нафтогаза" Сергей Перелома.

Напомним, мировое соглашение предусматеривает переход долга "Киевэнерго" на сумму около 2,4 млрд гривен к "Киевтеплоэнерго". Стороны согласились, что вопрос штрафных санкций, по которым еще не завершились судебные процессы, не является предметом регулирования мирового соглашения и будут решаться отдельно в судебном порядке.