Банк запланировал обновление архитектуры процессинга.

Карты, банкоматы и терминалы Приватбанка не будут работать в ночь на 14 октября в связи с переходом на новую версию систем управления базами данных (СУБД) процессинга.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

В рамках миграции на новую версию СУБД все операции с платежными картами банка будут приостановлены с полуночи до 4 утра, но пауза может затянуться до 8 часов утра воскресенья 14 октября. Аналогичный "тайм-аут" возьмут банкоматы, терминалы самообслуживания и торговые терминалы банка.

"Мы приносим клиентам извинения за возможные неудобства, но эта работа необходима для того, чтобы еще быстрее обрабатывать всё большее количество безналичных платежей клиентов. Если вы запланировали хорошо отдохнуть в ночь с субботы на воскресенье, на всякий случай заранее возьмите с собой в ночной клуб больше наличных. Технологическая пауза в работе процессинга займет непродолжительное время, но не факт, что этот период не совпадает с активизацией посещения бара. Также мы советуем клиентам перенести на утреннее время активные шопинг-сессии в интернет-магазинах", - сообщила пресс-служба банка.

Приватбанк заявил, что обновление программно-технических комплексов позволит улучшить работу процессинга за счет обновления и установки более производительных технологий. Также новая версия создаст платформу для дальнейшего развития карточных сервисов, новых услуг и продуктов.

Напомним, 9 июля в результате аварии магистральных каналов связи в системе ПриватБанка по всей Украине произошел сбой - не работали банкоматы, терминалы самообслуживания, не осуществляется оплата в POS-терминалах, а также платежи в приложениях Приват24 и Liqpay.

4 октября в результате аварии линий связи в Германии наблюдались трудности с входом в Приват24. Сервис также работал с опозданием.

Приватбанк - крупнейший и один из трех системных банков Украины. Его клиентом является каждый второй взрослый житель страны.