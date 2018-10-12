Минздрав перечислил 775 млн гривен по программе "деньги идут за пациентом"

Договора с Нацслужбой здоровья подписали уже более половины медицинских учреждений первичной помощи.

596 коммунальных и частных медучреждений, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры, в целом получили более 775 млн гривен от Национальной службы здоровья за предоставление медицинских услуг. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

27 медучреждений, которые заключили договоры с Нацслужбой здоровья, не получили оплату за октябрь. Три из них указали неправильные банковские реквизиты, 19 учреждений не имеют действительной лицензии, пять частных клиник не получили средств, так как еще не подписали декларации с пациентами. Как только заведения устранят неточности, они смогут получить средства от Нацслужбы здоровья.

С октября 2018 для оплаты службы по тарифам перешли еще 389 коммунальных медицинских учреждений, 40 частных клиник и 33 врача-ФЛП, где пациентов обслуживают семейные врачи, педиатры и терапевты.

Медучреждения, которые заключили договоры с НСЗУ, обслуживают 23 млн украинцев, из них более 12 млн уже выбрали своих врачей. Количество медицинских учреждений, которые приобщились к новой системе финансирования, уже превысило 50% от всех заведений "первички".

Напомним, в ноябре начнется "третья волна" подписания договоров с Нацслужбой здоровья.