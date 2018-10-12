Обыски на предприятиях "Росток-Холдинга" связаны с расследованием против бенефициаров компании, – адвокат

8 октября "Росток-Холдинг" заявил о блокировке уборки урожая и отгрузки готовой продукции с возможным ущербом $50 млн.

Обыски на предприятиях агропромышленной группы "Росток-Холдинг" связаны с расследованием против бенефициаров компании, которых подозревают в незаконном завладении средствами Якова Грибова (украинский бизнесмен, сооснователь компании Nemiroff – ред.), сообщил юрист фирмы Kinstellar Константин Ликарчук, представляющий интересы Грибова.

"В рамках уголовного производства по завладению путем мошенничества средствами Якова Грибова господином Виктором Купавцевим, господином Виктором Кияновским и связанными с ними компаниями, правоохранительными органами осуществлены следственные действия", - заявил К.Ликарчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Господин Купавцев говорит неправду, что его трейдинговый бизнес с господином Грибовым закончился расчетом. По нашим данным, средства, которые господин Купавцев незаконно вывел из трейдингового бизнеса, он вложил в "Росток-Холдинг", - утверждает адвокат.

По его словам, поскольку бенефициарами "оборудки" выступают также оффшорные компании Купавцева и Кияновского, дело в гражданско-правовом аспекте рассматривает суд Британских Виргинских островов.

По данным пресс-службы юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", интересы "Росток-Холдинга" представляет управляющий партнер данной юрфирмы Михаил Ильяшев.

Как сообщалось ранее, 8 октября "Росток-Холдинг" заявил о блокировке уборки урожая и отгрузки готовой продукции с возможным ущербом $50 млн.

"Основываясь на решении Харьковского районного суда (пгт. Покотыливка), сотрудники правоохранительных органов пытаются блокировать ход уборки урожая и отгрузки готовой продукции, чем полностью парализуют операционную деятельность компании", - заявила пресс-служба группы.

По мнению юристов агрогруппы, судебное дело сфабриковано и расследуется с нарушением процессуальных норм.

ООО "Росток-Холдинг", созданное в 2010 году, является вертикально-интегрированной агропромышленной группой. Специализируется на выращивании и реализации зерновых культур, производстве, переработке и продаже молочной продукции, зернотрейдинге.

В его состав входят пять животноводческих ферм, три элеваторных комплекса мощностью хранения 104 тыс. тонн, торговые компании.

Земельный банк группы составляет около 60 тыс. га.