Минфин освободил предпринимателей от вклеивания чеков в учетные книги

Более того, теперь предприниматели могут не использовать книгу ОРО вообще.

Вступил в силу приказ Министерства финансов от 1 октября, который, в частности, отменил требование вклеивать отчетные чеки в книгу учета расчетных операций (КОРО) в конце каждого дня.

"Отличные новости от Министерство финансов. Вступил в силу приказ №773, который освобождает предпринимателей от гротескного ежедневного вклеивания фискальных отчетных чеков. Думаю, все видели, как на кассе супермаркета кассиры клеят карандашом в тетрадь после каждого покупателя", - написал по этому поводу в фейсбуке первый заместитель министра экономики Максим Нефьодов.

Пресс-служба Минфина сообщила, что, более того, теперь предприниматели могут не использовать книгу ОРО вообще, но, если кассовый аппарат сломался или отсутствует электроэнергия, он обязан прекратить продажу или предоставление услуг до возобновления работы.

Данный приказ вносит изменения в порядки регистрации и применения РРО (регистраторов расчетных операций, т.е. кассовых аппаратов), регистрации и ведения расчетных книг и КОРО, а также порядка опломбирования РРО.

До сих пор предприниматели, чтобы зарегистрировать кассовый аппарат, тратили не только деньги, но и время - в среднем, пять дней. Новый порядок регистрации упрощает этот процесс и сокращает его до одного дня. Для регистрации нужно будет подать только одно заявление по упрощенной форме.

Напомним, что ранее Минэкономики предложило отменить жалобные книги как устаревший инструмент.