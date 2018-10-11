"Вертолетная площадка Януковича" досталась предприятию Киевсовета

Тендер на управление активами КВЦ "Парковый" выиграла фирма, занимающаяся светофорами.

Национальное агентство по вопросам возврата коррупционных активов (АРМА) передало управление активами арестованного концертно-выставочного центра "Парковый" (так называемая "вертолетная площадка Януковича") по адресу Парковая дорога, 16а в Киеве коммунальному предприятию "Центр организации дорожного движения".

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Тендер состоялся в четверг, 11 октября.

Основателем коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения" является Киевский городской совет. Предприятие занимается изготовлением и установкой дорожных знаков, лежащих полицейских, светофоров, шлагбаумов. Также предоставляет транспортные услуги специализированными автомобилями (подъемниками, эвакуаторами, грузовиками), выполняет сварочные работы и т.п.

Напомним, вертолетная площадка в Киеве была открыта 6 июня 2012 года, она находится в нескольких стах метрах от Верховной Рады. Ее должен был использовать тогдашний президент Виктор Янукович, чтобы добираться из Межигорья, но он так и не совершил ни одного полета.

Летом 2016 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что объект строили на деньги от незаконного возмещения НДС.

Уголовное производство о строительстве вертолетной площадке расследуется по семи статьям Уголовного кодекса: ч. 5 ст. 191 (хищение), ч. 5 ст. 298 (повреждение объектов культурного наследия), ст. 356 (самоуправство), ч. 1 ст. 358 (подделка документов), ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностными лицами юрлица частного права), ч. 3 ст. 368-4 (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги).

Одним из подозреваемых в рамках этого дела является бывший мэр Киева Леонид Черновецкий.

Имущество "Паркового" арестовано.