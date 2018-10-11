"Вертолетная площадка Януковича" досталась предприятию Киевсовета

Тендер на управление активами КВЦ "Парковый" выиграла фирма, занимающаяся светофорами.

"Вертолетная площадка Януковича" досталась предприятию Киевсовета
Фото: kievvlast.com.ua

Национальное агентство по вопросам возврата коррупционных активов (АРМА) передало управление активами арестованного концертно-выставочного центра "Парковый" (так называемая "вертолетная площадка Януковича") по адресу Парковая дорога, 16а в Киеве коммунальному предприятию "Центр организации дорожного движения".

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Тендер состоялся в четверг, 11 октября.

Основателем коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения" является Киевский городской совет. Предприятие занимается изготовлением и установкой дорожных знаков, лежащих полицейских, светофоров, шлагбаумов. Также предоставляет транспортные услуги специализированными автомобилями (подъемниками, эвакуаторами, грузовиками), выполняет сварочные работы и т.п.

Напомним, вертолетная площадка в Киеве была открыта 6 июня 2012 года, она находится в нескольких стах метрах от Верховной Рады. Ее должен был использовать тогдашний президент Виктор Янукович, чтобы добираться из Межигорья, но он так и не совершил ни одного полета.

Летом 2016 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что объект строили на деньги от незаконного возмещения НДС.

Уголовное производство о строительстве вертолетной площадке расследуется по семи статьям Уголовного кодекса: ч. 5 ст. 191 (хищение), ч. 5 ст. 298 (повреждение объектов культурного наследия), ст. 356 (самоуправство), ч. 1 ст. 358 (подделка документов), ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностными лицами юрлица частного права), ч. 3 ст. 368-4 (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги).

Одним из подозреваемых в рамках этого дела является бывший мэр Киева Леонид Черновецкий.

Имущество "Паркового" арестовано.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
СБУ провела обыски в кредитной конторе MoneyveoСБУ провела обыски в кредитной конторе Moneyveo
На месте кинотеатра "Кинопанорама" в Киеве построят гостиницу "Панорама"На месте кинотеатра "Кинопанорама" в Киеве построят гостиницу "Панорама"
Владельцы АЗС объяснили бензин по 35 грн подорожанием нефти и девальвацией гривныВладельцы АЗС объяснили бензин по 35 грн подорожанием нефти и девальвацией гривны
Цены на нефть упали после рекордного взлетаЦены на нефть упали после рекордного взлета
В порту Одессы изъяли 30 тонн контрабандной зимней одежды из КитаяВ порту Одессы изъяли 30 тонн контрабандной зимней одежды из Китая
Блок рекламы


Похожие новости
По делу о "налоговых площадках" осудили двух человек, еще 27 будут судить после ознакомления с материаламиПо делу о "налоговых площадках" осудили двух человек, еще 27 будут судить после ознакомления с материалами
СБУ заблокировала возврат 28,8 млн гривен НДС предприятию, финансировавшему ЛНРСБУ заблокировала возврат 28,8 млн гривен НДС предприятию, финансировавшему ЛНР
Земельная комиссия Киевсовета рассмотрит петицию за застройку Совских прудов высотками 10 апреляЗемельная комиссия Киевсовета рассмотрит петицию за застройку Совских прудов высотками 10 апреля
Вертолетная площадка Януковича оказалась не подконтрольной государствуВертолетная площадка Януковича оказалась не подконтрольной государству
Предприятию Ахметова доначислили 1,3 млрд грн налоговПредприятию Ахметова доначислили 1,3 млрд грн налогов
Комиссия ЖКХ Киевсовета решила перевести Дарницкую ТЭЦ с угля на газКомиссия ЖКХ Киевсовета решила перевести Дарницкую ТЭЦ с угля на газ
Депутат Киевсовета уличил КП "Городской магазин" в бесхозяйственностиДепутат Киевсовета уличил КП "Городской магазин" в бесхозяйственности
Земельная комиссия Киевсовета согласовала очередной незаконный ДПТ Голосеевского районаЗемельная комиссия Киевсовета согласовала очередной незаконный ДПТ Голосеевского района
В Киеве на месте мусороперерабатывающего предприятия построят очередную высотку - депутат КиевсоветаВ Киеве на месте мусороперерабатывающего предприятия построят очередную высотку - депутат Киевсовета
Предприятию Порошенко разрешат экспорт и импорт оружияПредприятию Порошенко разрешат экспорт и импорт оружия
Последние новости
Подгружаем последние новости