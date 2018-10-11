ФГИ продал тернопольский радиозавод "Орион" и Коломыйскую бумажную фабрику

Оба объекта годами находились на рынке, но раньше не интересовали покупателей.

Фонд государственного имущества 11 октября провел два успешных аукциона по продаже государственных заводов, в результате которого было выручено 66 млн гривен. Об этом сообщил и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров в фейсбуке.

Фото: orion.te.ua

За 57 млн гривен реализован государственный пакет 96% акций тернопольского радиозавода "Орион" при стартовой цене 24,8 млн гривен. За предприятие соревновались четыре участника, а победителем вышло ООО "Самборский радиозавод Сигнал".

Тернопольский радиозавод "Орион" основан в 1982 году, входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. Предприятие специализируется на производстве и ремонте средств радиосвязи УКВ-диапазона, а также изготовлении осветительного оборудования.

Заводу принадлежит 36 зданий. Площадь складских помещений - 5,6 тыс. кв. м, производственных - 35 тыс. кв. м.

Фото: privatization.gov.ua

За 9 млн гривен продан единый имущественный комплекс бывшего государственного предприятия "Коломыйская государственная фабрика" при стартовой цене 1,6 млн гривен.

Коломыйская фабрика не работает с 2012 года. Предприятие расположено на участке площадью 53,2 тыс. кв. м. В единый имущественный комплекс входит здание цеха, несколько складов, 10 объектов незавершенного строительство, 75 единиц оборудования, четыре транспортных средства и ряд других необоротных активов.

Оба объекта по нескольку лет находились на рынке, но не интересовали покупателей.