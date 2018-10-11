IKEA готовит украинцам ценовой сюрприз
Летом 2019 года в киевском ТРЦ Ocean Mall должны открыть первый в Украине магазин крупнейшего шведского производителя мебели и товаров для дома IKEA (ИКЕА).
Официально в компании пока не подтверждают дальнейших планов по развитию сети в Украине, но заверяют, что останутся у нас надолго, сообщает
При этом поговаривают, что скандинавы не ограничатся открытием лишь небольших магазинчиков (формат city-store), в их планах целые проспекты на 30 тыс. кв.м.
Менеджер по развитию бизнеса компании IKEA в юго-восточной Европе Владислав Лалич подчеркнул, что шведский производитель полностью сосредоточен на открытии первого магазина в Украине, и пока не прогнозирует ценовую карту. Но, как отметил представитель IKEA, будет сделано все, чтобы расценки были конкурентным. И конце концов, «летом украинцев ждет приятный сюрприз».
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11.10.2018 15:51