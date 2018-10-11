IKEA готовит украинцам ценовой сюрприз

Летом 2019 года в киевском ТРЦ Ocean Mall должны открыть первый в Украине магазин крупнейшего шведского производителя мебели и товаров для дома IKEA (ИКЕА).

Официально в компании пока не подтверждают дальнейших планов по развитию сети в Украине, но заверяют, что останутся у нас надолго, сообщает UBR.

При этом поговаривают, что скандинавы не ограничатся открытием лишь небольших магазинчиков (формат city-store), в их планах целые проспекты на 30 тыс. кв.м.

Менеджер по развитию бизнеса компании IKEA в юго-восточной Европе Владислав Лалич подчеркнул, что шведский производитель полностью сосредоточен на открытии первого магазина в Украине, и пока не прогнозирует ценовую карту. Но, как отметил представитель IKEA, будет сделано все, чтобы расценки были конкурентным. И конце концов, «летом украинцев ждет приятный сюрприз».


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
СБУ провела обыски в кредитной конторе MoneyveoСБУ провела обыски в кредитной конторе Moneyveo
На месте кинотеатра "Кинопанорама" в Киеве построят гостиницу "Панорама"На месте кинотеатра "Кинопанорама" в Киеве построят гостиницу "Панорама"
Владельцы АЗС объяснили бензин по 35 грн подорожанием нефти и девальвацией гривныВладельцы АЗС объяснили бензин по 35 грн подорожанием нефти и девальвацией гривны
Цены на нефть упали после рекордного взлетаЦены на нефть упали после рекордного взлета
В порту Одессы изъяли 30 тонн контрабандной зимней одежды из КитаяВ порту Одессы изъяли 30 тонн контрабандной зимней одежды из Китая
Блок рекламы


Похожие новости
DW: Беларусы начали конкурировать за рабочие места в Польше с украинцамиDW: Беларусы начали конкурировать за рабочие места в Польше с украинцами
Приватбанк готовится продать курорт "Буковель" и "Днепр-Арену"Приватбанк готовится продать курорт "Буковель" и "Днепр-Арену"
НБУ разрешит украинцам покупать валюту в онлайне
Порошенко обсудит с исполнительным директором IKEA открытие магазина в УкраинеПорошенко обсудит с исполнительным директором IKEA открытие магазина в Украине
IKEA официально объявила о выходе на украинский рынокIKEA официально объявила о выходе на украинский рынок
Первый магазин IKEA в Украине откроется на Лыбедской в КиевеПервый магазин IKEA в Украине откроется на Лыбедской в Киеве
ДТЭК готовит иск к РоSSии по крымским активамДТЭК готовит иск к РоSSии по крымским активам
PayPal готовится зайти в УкраинуPayPal готовится зайти в Украину
Основанный украинцами стартап CallPage привлек $4,5 млн в КраковеОснованный украинцами стартап CallPage привлек $4,5 млн в Кракове
Устенко рассказал, ждать ли украинцам бума кредитованияУстенко рассказал, ждать ли украинцам бума кредитования
Последние новости
Подгружаем последние новости