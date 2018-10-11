Новый маршрут товаров в Турцию из Украины, Беларуси и стран Балтии пойдет по железной дороге

Он будет дешевле и быстрее морских перевозок.

Турецкая группа компаний SOYCAN создает альтернативный морским перевозкам из Украины в Турцию путь по железной дороге. В перспективе проект будет продлен до Беларуси, стран Балтии и Северной Европы.

Об этом LB.ua рассказал глава правления компании Йилмаз Созджан.

«Как альтернативу морским перевозкам мы начали проект железнодорожных перевозок из Украины в Турцию через Румынию и Болгарию», - сказал он, добавив, что Украина сможет также зарабатывать и на транзите товаров через ее территорию из Беларуси, стран Балтии и Скандинавских стран.

По словам Созджана, уже проведены переговоры с представителями правительств Украины, Беларуси, Литвы и других стран. «А на протяжении еще этого года вопрос будет вынесен на уровень министров», - добавил он.

Конкурентным преимуществом проекта бизнесмен назвал сроки и стоимость перевозки. Так, грузы из Скандинавских стран в Турцию и обратно по железной дороге могут доставляться за 12-14 дней вместо 20 дней по морю как сейчас. А стоимость загрузки-разгрузки уменьшится с 9-14 долларов за тонну по морскому пути до 1-2 доллара по железной дороге. Снижение стоимости будет обеспечиваться, в том числе, за счет увеличения заполняемости вагонов до 95%.

Он отметил, что для запуска проекта нужна загрузка составов в 250 тыс тонн товаров. «Портфель существующих заказов нашей компании позволяет нам самим обеспечить такие объемы, не договориваясь с другими», - сообщил Созджан.

Созджан уточнил, что проект не предусматривает строительство новой инфраструктуры, «существующей достаточно для нашего проекта». В то же время быстрота доставки грузов будет обеспечиваться путем внедрения эффективных форм менеджмента, ранее реализованных в других странах Европы.

«То как Украина быстро преодолела экономический кризис, а также хорошее развитие украинско-турецких отношений дают нам поводы для оптимизма», - подчеркнул турецкий бизнесмен. Он также отметил, что по его наблюдениям в последнее время «очень изменилось, в положительную сторону, качество управления Укрзализныци, а также улучшилось отношение к иностранным инвесторам».

SOYCAN управляет 5 компаниями в 10 странах мира в сфере логистики и транспорта. В 2018 году ей исполняется 66 лет.