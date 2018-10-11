СБУ проводит обыски в ряде компаний, работающих на фондовом рынке, - СМИ

По информации StockWorld, обыскам подверглись Украинская Биржа и фондовая биржа ПФТС.

СБУ проводит обыски в ряде компаний, работающих на фондовом рынке, - СМИ
Фото: job-sbu.org

Cлужба безопасности Украины проводит обыски и выемку документов в ряде компаний, работающих на фондовом рынке. Об этом сообщает профильное издание StockWorld со ссылкой на несколько собственных источников.

По данным издания, обыски проходят в компаниях "Арт-капитал", "Украинская биржа" и на фондовой бирже ПФТС. У фондовых бирж и отдельных компаний эту информацию подтвердить не удалось, соответствующие запросы направлены.

Согласно сообщению, обыски проходят на основании решения Шевченковского суда Киева, которое было принято еще в сентябре, однако в едином реестре судебных решений на данный момент отсутствует. По словам одного из источников, который был в офисном центре, где располагается фондовая биржа ПФТС, шестой и седьмой этаж (где находится биржа) заблокирован неизвестными людьми в масках.

Напомним, ранее сегодня стало известно об обыске в доме у главы инвесткомпании "Универ" Тараса Козака. Он сообщил, что обыски проходят и в офисе, а также что обыске в его доме завершился "пустым протоколом".


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