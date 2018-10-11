СБУ пришла с обыском к главе инвесткомпании "Универ"

Тарас Козак более 20 лет работает в инвестиционно-финансовом секторе.

СБУ пришла с обыском к главе инвесткомпании "Универ"
Тарас Козак
Фото: Макс Левин

Служба безопасности Украины пришла с обыском к главе инвестиционной компании "Универ" Тарасу Козаку.

Об этом сообщил руководитель общественной организации "Всеукраинское объединение Автомайдан" Алексей Гриценко.

"По моей информации, к Тарасу Козаку с обысками пришла СБУ, и с ним пропала связь", - написал он в фейсбуке. Немного позже Гриценко уточнил, что с Козаком "все ок", и обыск происходит у него дома.

Козак является президентом инвестиционной группы "Универ" с 2005 года, более 20 лет работает в инвестиционно-финансовом секторе. Был совладельцем частного пенсионного фонда и компании по управлении активами в РоSSии, управлял совместными проектами с банками и фондами Швейцарии, США, Венгрии, Великобритании и Польши.

Является экспертом Реанимационного пакета реформ (группа по реформе финансового сектора и пенсионной системы).


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