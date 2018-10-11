СБУ провела обыски в кредитной конторе Moneyveo (обновлено)

Фирма выдавала фиктивные микрокредиты, а потом выбивала деньги при помощи коллекторов.

Служба безопасности Украины 9 октября провела обыски в конторе Moneyveo (ООО "Манивео скорая финансовая помощь"), которая выдает микрокредиты под большие проценты.

Издание AIN.ua со ссылкой на PR-менеджера компании пишет, что обыск по адресу Киев , Лейпцигская 15Б, и продолжался до глубокой ночи. Некоторых сотрудников не отпустили домой после окончания рабочего дня.

В едином судебном реестре компания "Манивео скорая финансовая помощь" фигурирует в 130 криминальных производствах. В одном из последних, от 24 апреля 2018 года, следователь как раз просит предоставить доступ к документации компании по делу о мошенническом кредите, оформленном неизвестными через систему Moneyveo. Аналогичные ходатайства содержатся и в других похожих делах.

Пострадавшими выступают обычные украинцы, чьими анкетными данными пользовались мошенники.

Обновление. Пресс-служба СБУ официально подтвердила обыски в Moneyveo.

В рамках уголовного производства было установлено, что топ-менеджмент "одной из частных кредитных компаний" использовал персональных данных граждан Украины с целью оформления фиктивных кредитных договоров.

"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники несанкционированно использовали личные данные граждан Украины, в т.ч. участников АТО, и оформляли кредитные обязательства без их ведома. В дальнейшем для взыскания якобы существующего долга, дельцы подключали представителей коллекторских компаний", - отмечается в сообщении СБУ .

Правоохранители задокументировали более тысячи фактов противоправного использования персональных данных граждан Украины для создания задолженности, начисления штрафных санкций и легализации денежных средств.

"В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели санкционированные следственные действия в офисных помещениях компании, во время которых обнаружили документацию, подтверждающую проведение сделок", - подчеркивается в сообщении СБУ .

Владельцами этой конторы являются Михаил Лизанец и Александр Унинец.

Компании, занимающиеся микрокредитованием, завлекают клиентов обещанием первого займа под условные 0,01%. При этом уже повторный кредит таких условий содержать не будет - клиента переведут на стандартную ставку от 40% до 60% в месяц. То есть если взять в такой компании 10 тыс. грн на 30 дней, то через месяц придется вернуть 16 тыс. грн.

По подсчетам "БизнесЦензора", "Манивео скорая финансовая помощь" входит в топ-5 наиболее прибыльных компаний из работающих в этой сфере.