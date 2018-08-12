РоSSийский "УАЗ" из шубами и пуховиками прорвался через украинскую границу в Сумской области
Пограничники открыли стрельбу.
В Сумской области через государственную границу прорвался автомобиль "УАЗ" с территории РоSSийской Федерации. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Инцидент произошел накануне в Краснопольском районе.
"Пограничный патруль, который нес службу неподалеку от границы в районе населенного пункта Грабовское, заметил автомобиль "УАЗ", который начал двигаться от границы в тыл Украины", - отмечается в сообщении.
Охранники границы подали знак водителю остановиться, однако тот не выполнил требования и пытался осуществить наезд на одного из них.
Пограничный наряд осуществил сначала несколько предупредительных выстрелов вверх, а затем начал стрелять по колесам автомобиля.
"Несмотря на то, что в результате стрельбы одно из колес автомобиля было пробито, водитель "УАЗ" все же на большой скорости пытался скрыться. Впоследствии, поняв, что это на автомобиле ему не удастся, мужчина бросил его в кустах на окраине н. п. Земляное, а сам бросился наутек", - рассказали в Госпогранслужбе.
Осмотрев транспортное средство, охранники границы обнаружили в нем около полусотни тюков с товарами народного потребления – шубы, полушубки, жилеты, дубленки, кожаные куртки, пуховики и трикотажные изделия в ассортименте. Кроме этого, в автомобиле находились коробки с бижутерией и наручными часами.
Предварительно установлено, что задержанный груз был незаконно перемещен с территории РоSSии на территорию Украины.
В настоящее время транспортное средство вместе с грузом передано сотрудникам полиции. Водителя разыскивают.
Напомним, ранее в Сумской области пытались вывезти в РоSSию книги XIX века.
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