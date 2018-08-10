Гогеонедра провела первый аукцион по продаже разрешений на пользование недрами

В течение 30 дней победители должны заплатить в бюджет почти 300 000 гривен.

Гогеонедра провела первый аукцион по продаже разрешений на пользование недрами
Фото: Макс Требухов

Государственная служба геологии и недр Украины провела 9 августа первый в 2018 году аукцион по продаже специальных разрешений на пользование недрами. Об этом ведомство сообщило на своей странице в фейсбуке.

На торги было выставлено 5 участков для геологического изучения, в том числе, с последующей опытно-промышленной разработкой. В частности, это - питьевые подземные воды (Водозабор, скважина №7047-1 в Запорожской области), минеральные воды (источник «Белый камень», Винницкая область), габбро ( «Восточное Буковского месторождение », Житомирская область), глины (Черленивська участок, Черновицкая область), граниты (участок« Ручей », Житомирская область).

«Первый аукцион в 2018 году состоялся. Общая сумма, которую в течение 30 дней должны оплатить победители аукциона в бюджет составляет почти 300 000 гривен. После получения полной суммы в государственную казну, победители получат разрешительные документы на пользование недрами», - прокомментировал результаты аукциона председатель аукционного комитета Андрей Григораш .

Победителями аукциона стали ООО «Багаство добрых дел», ООО «Азовпродторг», ООО «Полесье-С», ООО «Черленивський кирпичный завод», ООО «Ушомиргранит».

Напомним, это был третий аукцион по продаже специальных разрешений на пользование недрами, который состоялся по новым правилам. Вместо 15 дней на подготовку соответствующих документов, недропользователи должны 75 дней на подготовку документов и коррекцию возможных ошибок. Эти изменения были инициированы Госгеонедрами в 2016 году.


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