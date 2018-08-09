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Курс биткоина упал ниже 6,5 тысяч долларов Курс криптовалюты биткоин опустился ниже 6,5 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk. Большинство других крупных криптовалют также находятся в красном тренде. Среди них Ethereum (365 долларов), Bitcoin Cash (612 долларов), Ripple (0,34 доллара), EOS (5,87 доллара). Напомним, за последние 2 недели криптовалюта Вitcoin потеряла 13% стоимости. Ранее сообщалось, что инвесторы верят, что цена биткоина все ещё может достигнуть 15 тысяч долларов к концу года и рекомендуют вкладываться в криптовалюту. Источник: Экономическая правда

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