Курс биткоина упал ниже 6,5 тысяч долларов

Курс криптовалюты биткоин опустился ниже 6,5 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.

Большинство других крупных криптовалют также находятся в красном тренде. Среди них Ethereum (365 долларов), Bitcoin Cash (612 долларов), Ripple (0,34 доллара), EOS (5,87 доллара).

Напомним, за последние 2 недели криптовалюта Вitcoin потеряла 13% стоимости.

Ранее сообщалось, что инвесторы верят, что цена биткоина все ещё может достигнуть 15 тысяч долларов к концу года и рекомендуют вкладываться в криптовалюту.

Источник: Экономическая правда


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