Энерготаможня подала апелляцию по штрафу 7 млрд грн для Коболева

Энергетическая таможня ГФС подала апелляционную жалобу на решение Подольского райсуда Киева об отмене выписанного главе НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву штрафа в размере 7 млрд грн. Рассмотрение апелляции состоится 15 августа, следует из сообщения Киевского апелляционного административного суда.

Как сообщал enkorr , суд первой инстанции не нашел правонарушений в действиях «Нафтогаза» как компании и Коболева как должностного лица и закрыл начатое Энерготаможней дело о нарушении таможенных правил, в рамках которого был выписан штраф.

Штраф 7,027 млрд грн был выписан начальником Энерготаможни Игорем Пиковским в феврале 2018 г. Таможня обвинила Коболева в том, что он не обеспечил подачу дополнительной таможенной декларации с полным пакетом сопутствующих документов при оформлении импорта газа из РоSSии в 2015 г., что привело к неуплате НДС на суму 2,3 млрд грн.

Речь идет о покупках природного газа у «Газпрома» в октябре 2015 г. «Нафтогаз» до сих пор не закрыл таможенную декларацию по этому импорту, поскольку стороны не пописали акта приема-передачи. НАК объясняет это тем, что «Газпром» включил в этот акт объемы газа, который несанкционированно поставляются роSSийской компанией на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей. Эти объемы «Нафтогаз» не признает и отказывается подписывать выставленный «Газпромом» акт.

Напомним, что в феврале этого года Энерготаможня выписала 2 штрафа Коболеву — на 7 млрд грн и 1,3 млрд грн. Оба они были обжалованы главой «Нафтогаза» в судебном порядке, решения по штрафу на 1,3 млрд грн судом еще не вынесено.