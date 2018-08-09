ГФС инициировала проверку "Динамо" после интервью экс-игрока

Фискальную службу заинтересовали слова Дерлиса Гонсалеса

ГФС инициировала проверку "Динамо" после интервью экс-игрока
Дерлис Гонсалес
Фото: Sport.ua

Государственная фискальная служба Украины начала проверку официальной налоговой отчетности ФК "Динамо" (Киев), сообщает ресурс Спорт.ua, со ссылкой на ГФС.

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес, в летнюю трансферную кампанию перешедший в бразильский "Сантос", в интервью одному из бразильских изданий озвучил свою зарплату в украинском клубе, назвав сумму в 110 тыс. долл. в месяц.

В то время, как официальные зарплаты игроков столичного клуба составляют около 20 тыс. грн в месяц.

Информацией заинтересовалась ДФС, начав проверку.

"Соответствующая информация направлена в Офис крупных налогоплательщиков ДФС для дальнейшего принятия мер налогового контроля", - сообщили налоговики.

"В случае установления фактов нарушений требований законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, будут приняты меры для их устранения", - заверили в ДФС.


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