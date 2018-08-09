ГФС инициировала проверку "Динамо" после интервью экс-игрока

Фискальную службу заинтересовали слова Дерлиса Гонсалеса

Государственная фискальная служба Украины начала проверку официальной налоговой отчетности ФК "Динамо" (Киев), сообщает ресурс Спорт.ua, со ссылкой на ГФС.

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес, в летнюю трансферную кампанию перешедший в бразильский "Сантос", в интервью одному из бразильских изданий озвучил свою зарплату в украинском клубе, назвав сумму в 110 тыс. долл. в месяц.

В то время, как официальные зарплаты игроков столичного клуба составляют около 20 тыс. грн в месяц.

Информацией заинтересовалась ДФС, начав проверку.

"Соответствующая информация направлена в Офис крупных налогоплательщиков ДФС для дальнейшего принятия мер налогового контроля", - сообщили налоговики.

"В случае установления фактов нарушений требований законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, будут приняты меры для их устранения", - заверили в ДФС.