Китай введет 25%-ную пошлину на товары американского экспорта объемом $16 млрд

Китай введет 25%-ную пошлину для товаров американского экспорта общим объемом $16 млрд с 23 августа, сообщило министерство финансов КНР .

В сообщении Минфина отмечается, что власти КНР вынуждены принять такую меру в ответ на действия США .

Американские власти ранее заявили, что с 23 августа обложат 25%-ной пошлиной товары китайского экспорта еще на $16 млрд. Таким образом, общий объем поставляемых из КНР в США товаров, облагаемых такой пошлиной, достигнет $50 млрд.

В китайский список товаров, для которых в четверг начнет действовать повышенная пошлина, входят уголь, нефть, химическая продукция и некоторые виды медицинского оборудования.

Как сообщалось, США ввели 25%-ную пошлину для товаров китайского экспорта объемом $34 млрд 6 июля, что спровоцировало зеркальные меры со стороны КНР .

Торговая война может усилиться, полагают эксперты. В начале августа стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю страны Роберту Лайтхайзеру изучить вопрос и подготовить план введения более высоких пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд — по ставке 25% вместо ранее планировавшихся 10%.

В ответ китайский Минторг обнародовал план введения пошлин с дифференцированными ставками — от 5% до 25% — на товары американского экспорта общей стоимостью $60 млрд.

Между тем профицит торгового баланса Китая с США в июле составил $28,1 млрд, что близко к рекордному уровню, зафиксированному в июне.