Мировые инвестиции в финтех достигли 58 миллиардов долларов

За первые шесть месяцев текущего года общий объем инвестиций в финтех-компании во всем мире достиг 57,9 миллиарда долларов.

Об этом говорится в отчете The Pulse of Fintech 2018, опубликованном аудиторской компанией KPMG, передает Экономическая правда .

Для сравнения, по итогам всего 2017 года в финтех было инвестировано 38,1 млрд долларов.

В отчете сказано, что в США сейчас происходит существенный рост инвестиций в сферу блокчейна. Эти данные основываются на сделках консорциума R3 и стартапа Circle.

Также аналитики KPMG отмечают, что приток инвестиций в блокчейн также вызван широким внедрением решений на базе технологии распределенного реестра в финансовой сфере.

В исследовании говорится, что США занимают сейчас топовые позиции по объемам инвестиций в финтех. Аналитики считают, что развитие блокчейна будет набирать обороты также, как и технологии regtech и insurtech.

Несмотря на возможные беспокойства по поводу Brexit, Великобритания является лидером по вложению средств в отрасль финтех в Европе, инвестировав 16,1 млрд долларов и совершив 5 из топ-10 сделок в этом регионе.