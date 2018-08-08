Slack привлекает еще $400 млн. Оценка компании составила $7 млрд

Командный мессенджер Slack, который недавно объявил о достижении 8 млн активных пользователей (из них 3 млн — платящие), привлекает новые инвестиции, пишут AIN.UA.

Компания намерена поднять $400 млн или более при оценке, превышающей $7 млрд, сообщает TechCrunch со ссылкой на осведомленный источники. Предыдущий раунд финансирования Slack закрыл в сентябре 2017 году, получив $250 млн от японского SoftBank при оценке в $5,1 млрд.

Сообщается, что ведущим инвестором выступит компания General Atlantic, к ней присоединится фонд Dragoneer. Будут ли привлечены другие участники — неизвестно. Сейчас у Slack насчитывает уже 41 крупный бэкер. О сроках закрытия нового раунда информации также нет.

Если сделка успешно завершится, это будет крупнейшее привлечение в истории Slack. Как отмечает TechCrunch, сейчас компания находится в отличной позиции — мессенджеры вытесняют другие формы корпоративной коммуникации. Число платных пользователей тоже растет — это более 70 000 команд со всего мира. 65% компаний из списка Fortune 100 пользуются Slack. Тем не менее, на рынке зреет конкуренция: серьезными соперниками могут стать Teams от Microsoft и Workplace от Facebook.

В Slack не прокомментировали получение новых инвестиций.


Михаил Сапитон, AIN


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