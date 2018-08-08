Сколько платят в Евросоюзе за газ и электроэнергию

Евростат впервые опубликовал сопоставимые цены на электроэнергию и природный газ в странах Европейского союза.

Как говорится в сообщении ведомства, благодаря новым данным, которые требуются в Регламенте (ЕС) 2016/1952, Евростат теперь может рассчитать средневзвешенную цену, отражающую общее потребление домашних хозяйств.

Отмечается, что до этого Евростат публиковал только сравнительные цены на электроэнергию и газ для отдельных категорий потребителей.

В Евростате указывают, что цены на электроэнергию и газ в ЕС могут различаться в зависимости от ряда условий спроса и предложения, включая геополитическую ситуацию, национальную энергетическую совместимость, стоимость сети и погодные условия.

По данным ведомства, среди 24 государств-членов, которые смогли предоставить данные, цена на электроэнергию на киловатт-час, выплачиваемая домашними хозяйствами, варьировалась между 10 евроцентами (Болгария) и 28 евроцентами (Бельгия). В подавляющем большинстве стран цена составляла от 10 до 20 евроцентов за кВт/ч.

В Украине с 1 марта 2017 года для домохозяйств, которые в месяц потребляют до 100 кВт/ч тариф на электроэнергию вырос на 26% — с 71,4 коп. до 90 коп. за кВт/ч.

Для домохозяйств, которые потребляют свыше этого объема, с 1 марта тариф составит 168 коп. за кВт/ч. (ранее потребляющие от 100 до 600 кВт/ч платили 129 коп., свыше 600 кВт/ч – 163,8 коп. за киловатт ).

При этом в Украине сохраняется перекрестное субсидирование потребителей, когда промышленность за счет более высокого тарифа фактически дотирует более низкие цены для населения.