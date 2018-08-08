В Украине открыли данные единой базы оценки недвижимости
Фонд государственного имущества (ФГИ) обнародовал информацию из Единой базы отчетов об оценке недвижимости.
Об этом заявил и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.
«Открытость Единой базы прописана в 172 статье Налогового Кодекса Украины, и эта норма важна для того, чтобы оценочная сообщества могла за счет публичности отчетов об оценке «самоочищаться». Если кто-то будет пытаться занижать стоимость, то об этом будут знать все», — пояснил Трубаров.
По его словам, по состоянию на 6 августа эта информация охватывает данные об около 16,5 тыс. объектов оценки. Открытые данные будут постоянно обновляться.
«Фонд открыт и прозрачен в своих действиях и желании усовершенствовать оценку налогооблагаемой имущества, чтобы исключить манипуляции на рынке оценки, направленные на уклонение от уплаты налогов в бюджет», — подчеркнул Трубаров.
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