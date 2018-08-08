Гендиректор «Цитруса» Алексей Погорелов ушел из компании после трех месяцев работы

Генеральный директор сети электроники «Цитрус» Алексей Погорелов ушел из компании. Он проработал на этой должности чуть более трех месяцев. Об этом сообщает Retailers. Погорелов подтвердил свой уход из компании, пишут AIN.UA .

«Действительно уже не работаю в «Цитрус». Я выполнил свои обязательства, которые были предусмотрены договором. В нем изначально было оговорено о таком сроке моего сотрудничества с компанией», — сообщил Погорелов в комментарии изданию.

Ранее Погорелов возглавлял детскую торговую сеть «Антошка», у него также есть опыт в сфере электроники — он работал операционным директором сети «Фокстрот». После ухода из «Цитруса» Алексей планирует заняться собственным бизнесом.

По словам источника Retailers, в ближайшее время собственники «Цитрус» намерены управлять бизнесом самостоятельно.

Напомним, Погорелов возглавил «Цитрус» вскоре после увольнения Виталия Кузнецова, который проработал в должности СЕО 8 месяцев и покинул пост 1 апреля. Тогда Кузнецов заявлял, что остается в совете директоров компании.

Смена руководства произошла на фоне скандала: украинец пожаловался на сервисный центр «Цитрус», через который признанный нерабочим iPhone его сестры каким-то образом попал в руки шантажистов.