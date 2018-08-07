Акселератор Sector X запустил программу для b2c-стартапов. Инвестиции — $25 000

Акселератор Sector X, созданный предпринимателем Андреем Комаровским при поддержке UNIT.City и UFuture, запустил программу для b2c-стартапов из Украины и Восточной Европы. Ранее к участию принимали только b2b-стартапы, пишут AIN.UA .

Новая программа ориентирована на софтверные и хардверные стартапы, которые выйдут на американский рынок. Она состоит из двух этапов: песочницы (1 месяц) и непосредственной акселерации (2,5 месяца). Требований всего три: наличие команды, прототипа и желания создать успешную компанию.

Первая задача стартапа — верифицировать продукт и решения для западного рынка. Если он успешно проходит «Песочницу», то получает $25 000 в обмен на 5%-9% акций. Последующая работа состоит из узкоспециализированных воркшопов, консультаций с менторами и руководителем акселератора.

Привлеченная sales-команда должна поспособствовать появлению первых продаж. Для участников создают индивидуальный дорожные карты и следят за выполнением ключевых KPI. Организаторы указывают, что постарались дистанцироваться от практики чтения лекций на «книжные темы».

Среди менторов — партнер 500 Startups Марвин Ляо, генеральный директор Airbnb в Центральной и Восточной Европе Андрей Вербицкий, основатель стартапа VeeRoute Игорь Кудинов и другие. Участники получат рабочее место в UNIT.City и необходимые инструменты.

Подать заявку можно на сайте проекта. Прием обращений закончится 30 сентября. «Песочница» состоится в октябре, а на январь запланировано проведение демо-дня для первых выпускников b2c-акселлератора.