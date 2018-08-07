Золотовалютные резервы Украины за месяц сократились на $230 млн

Валюту тратили на погашение долгов и сглаживание валютных колебаний.

Золотовалютные резервы Украины за месяц сократились на $230 млн
Фото: www.profi-forex.org

Международные резервы Украины в июле 2018 года сократились на 230 млн долларов до 17,748 млрд долларов.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Сокращение резервов в основном связано с крупными платежами по государственному долгу, номинированному в иностранной валюте. На обслуживание старых займов Украина в прошлом месяце направила 321,5 млн долларов.

Кроме того, НБУ активно продавал валюту для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса. Если в первой половине месяца НБУ купил 99 млн долларов путем интервенции по выбору лучшей цены, то во второй половине продал 163,3 млн долларов (135,2 млн долларов - путем интервенции, 28,1 млн долларов - на аукционе).

Основным источником пополнения резервов в июле оставались поступления в пользу правительства от размещения облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в иностранной валюте, в сумме 130,9 млн долларов и 60,5 млн евро.

Несмотря на сокращение резервов, их объем покрывает 3,0 месяца будущего импорта, чего достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, в середине июля Нацбанк ухудшил прогноз международных резервов Украины на конец 2018 года до 20,7 млрд долларов, в 2019 году - до 18,8 млрд долларов. Это прогноз предусматривает продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.


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