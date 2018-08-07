«Ощадбанк» стал вторым в Украине банком, который запустил Apple Pay

С 7 августа дня клиенты «Ощадбанка» смогут оплачивать покупки бесконтактно с помощью Apple Pay. О запуске технологии сообщается на официальном сайте банка. Таким образом, «Ощадбанк» стал вторым после «ПриватБанка» финучреждением, который подключил Apple Pay в Украине, пишут AIN.UA.

Добавить карту «Ощадбанка» в Apple Pay можно начиная с iPhone SE — в родном приложении Apple Wallet или банкинге «Ощад 24/7». Подробная инструкция по настройке доступна по ссылке. iPhone X та Apple Watch Series 3 поддерживают до 12 карт, другие модели — 8. Также можно подключить Apple Pay на умных часах Apple Watch.

При расчетах с Apple Pay подключение к интернету не требуется, а карточные реквизиты не сохраняются на устройстве пользователя и не передаются торговцам.

Напомним, 17 мая клиенты «ПриватБанка» первыми получили возможность пользоваться Apple Pay. А в конце июня «ПриватБанк» открыл возможность платить с помощью Apple Pay клиентам любого украинского банка.

«Ощадбанк» не впервые становится вторым после «Привата» в области внедрения международных платежных технологий. Осенью прошлого года он раньше других банков запустил Android Pay. Первым традиционно стал «Приват», который дал старт этой технологии в Украине 1 ноября 2017 года.


Майя Яровая, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Такси-сервис Grab привлек еще $2 млрд. Общие инвестиции превысили $6 млрд
Американские фонды объявили конкурс финтех-стартапов в Украине. Победители получат по $10 000
В Киеве нашли три нефтехранилища с контрабандным топливом на 103 млн гривенВ Киеве нашли три нефтехранилища с контрабандным топливом на 103 млн гривен
В ГФС обратились к банкам с новым требованием о счетах предпринимателейВ ГФС обратились к банкам с новым требованием о счетах предпринимателей
Высокий суд Лондон провел пятидневное заседание по делу ПриватбанкаВысокий суд Лондон провел пятидневное заседание по делу Приватбанка
Блок рекламы


Похожие новости
Акселератор Sector X запустил программу для b2c-стартапов. Инвестиции — $25 000Акселератор Sector X запустил программу для b2c-стартапов. Инвестиции — $25 000
Как в Украине будут сносить старое жильеКак в Украине будут сносить старое жилье
Рыночная капитализация Apple превысила $1 триллионРыночная капитализация Apple превысила $1 триллион
Американские фонды объявили конкурс финтех-стартапов в Украине. Победители получат по $10 000
«ПриватБанк» запустил новый «Приват24». Им могут пользоваться клиенты любого банка, пока в бете«ПриватБанк» запустил новый «Приват24». Им могут пользоваться клиенты любого банка, пока в бете
"Укрспирт" запустил сеть магазинов алкогольной продукции"Укрспирт" запустил сеть магазинов алкогольной продукции
Apple отчиталась о рекордной выручке во втором квартале 2018 годаApple отчиталась о рекордной выручке во втором квартале 2018 года
Аналитики остались разочарованы квартальным отчётом IntelАналитики остались разочарованы квартальным отчётом Intel
Семья Назарбаева стала владельцем второго по величине банка КазахстанаСемья Назарбаева стала владельцем второго по величине банка Казахстана
В Украине вводят электронные аукционы на пользование недрамиВ Украине вводят электронные аукционы на пользование недрами
Последние новости
Подгружаем последние новости