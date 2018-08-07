«Ощадбанк» стал вторым в Украине банком, который запустил Apple Pay

С 7 августа дня клиенты «Ощадбанка» смогут оплачивать покупки бесконтактно с помощью Apple Pay. О запуске технологии сообщается на официальном сайте банка. Таким образом, «Ощадбанк» стал вторым после «ПриватБанка» финучреждением, который подключил Apple Pay в Украине, пишут AIN.UA .

Добавить карту «Ощадбанка» в Apple Pay можно начиная с iPhone SE — в родном приложении Apple Wallet или банкинге «Ощад 24/7». Подробная инструкция по настройке доступна по ссылке. iPhone X та Apple Watch Series 3 поддерживают до 12 карт, другие модели — 8. Также можно подключить Apple Pay на умных часах Apple Watch.

При расчетах с Apple Pay подключение к интернету не требуется, а карточные реквизиты не сохраняются на устройстве пользователя и не передаются торговцам.

Напомним, 17 мая клиенты «ПриватБанка» первыми получили возможность пользоваться Apple Pay. А в конце июня «ПриватБанк» открыл возможность платить с помощью Apple Pay клиентам любого украинского банка.

«Ощадбанк» не впервые становится вторым после «Привата» в области внедрения международных платежных технологий. Осенью прошлого года он раньше других банков запустил Android Pay. Первым традиционно стал «Приват», который дал старт этой технологии в Украине 1 ноября 2017 года.