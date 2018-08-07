"Нафтогаз" договаривается с Коломойским про разделение "Укрнафты"
НАК «Нафтогаз Украины» ведет переговоры с группой «Приват» по разделению активов компании «Укрнафта».
Об этом сообщил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев в
Компания рассматривает возможность разделения активов «Укрнафты» на два блока – газовый и нефтяной с последующим их выкупом действующими акционерами.
За вырученные деньги предлагалось погасить налоговые долги компании.
«Идеи разделения «Укрнафты», которые мы предлагаем, и переформатирование структур «Нафтогаза» совмещаются. Те куски «Укрнафты», которые являются кандидатами на приобретение «Нафтогазом», могут стать частью этой структуры», — сказал Коболев.
Однако, как отметил глава госхолдинга, Коломойский пока на это согласия не дал.
«Финального соглашения мы еще не имеем. Мы находимся в переговорном процессе», — уточнил он.
Долги по уплате налогов «Укрнафта» начала формировать летом 2014 года в ответ на повышение ставок арендной платы за пользование недрами.
По состоянию на июнь 2018 года долг «Укрнафты» по налогам превысил 15 млрд грн.
«Нафтогазу» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты», еще 42% принадлежат компании группы «Приват» Коломойского и его партнеров.
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