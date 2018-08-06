Израильский миллиардер Тедди Саги инвестировал в украинскую компанию Distributed Lab
Как сообщает издание Forklog, израильский миллиардер Тедди Саги инвестировал в украинскую компанию Distributed Lab. Информацию на своей странице в Facebook подтвердил Павел Кравченко, основатель компании. Информацию изданию также подтвердил CEO компании Владимир Дубинин. , пишут
Cумма инвестиций не сообщается. Представители компании пообещали в ближайшее время детальнее рассказать об инвестиции.
Distributed Lab занимается технологическими проектами, а также проводит тематические конференции и образовательные курсы. Также компания разрабатывает открытый фреймворк TokenD.
Согласно оценке Forbes, состояние Тедди Саги составляет в $3,3 млрд. Также Саги был основателем компании Playtech.
Напомним, ранее Distributed Lab запустила бесплатный онлайн-курс по блокчейну.
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Финансы
06.08.2018 14:34