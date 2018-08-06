Израильский миллиардер Тедди Саги инвестировал в украинскую компанию Distributed Lab

Как сообщает издание Forklog, израильский миллиардер Тедди Саги инвестировал в украинскую компанию Distributed Lab. Информацию на своей странице в Facebook подтвердил Павел Кравченко, основатель компании. Информацию изданию также подтвердил CEO компании Владимир Дубинин. , пишут AIN.UA

Cумма инвестиций не сообщается. Представители компании пообещали в ближайшее время детальнее рассказать об инвестиции.

Distributed Lab занимается технологическими проектами, а также проводит тематические конференции и образовательные курсы. Также компания разрабатывает открытый фреймворк TokenD.

Согласно оценке Forbes, состояние Тедди Саги составляет в $3,3 млрд. Также Саги был основателем компании Playtech.

Напомним, ранее Distributed Lab запустила бесплатный онлайн-курс по блокчейну.

 


Илья Кабачинский, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинский стартап Neoven создал портативную печь, в которой можно разогреть еду, не покидая рабочего местаУкраинский стартап Neoven создал портативную печь, в которой можно разогреть еду, не покидая рабочего места
CEO Lamoda.ua Катерина Микула ушла из компанииCEO Lamoda.ua Катерина Микула ушла из компании
Такси-сервис Grab привлек еще $2 млрд. Общие инвестиции превысили $6 млрд
Американские фонды объявили конкурс финтех-стартапов в Украине. Победители получат по $10 000
В Киеве мужчина "заработал" почти 7 тыс. гривен на обмене жетонов в метроВ Киеве мужчина "заработал" почти 7 тыс. гривен на обмене жетонов в метро
Блок рекламы


Похожие новости
U.Ventures сравнил украинскую IT-экосистему с польской, израильской и американской: ее сильные и слабые стороныU.Ventures сравнил украинскую IT-экосистему с польской, израильской и американской: ее сильные и слабые стороны
Прокуратура подала в суд на компанию киевского депутата БаленкоПрокуратура подала в суд на компанию киевского депутата Баленко
Ахметов поднялся на 111 позиций в мировом рейтинге миллиардеровАхметов поднялся на 111 позиций в мировом рейтинге миллиардеров
В Швейцарии заблокировали счета роSSийского миллиардера Вексельберга из-за санкций СШАВ Швейцарии заблокировали счета роSSийского миллиардера Вексельберга из-за санкций США
Инвестиционный фонд Partners Group купил долю в GlobalLogic. Компанию оценили в $2 млрдИнвестиционный фонд Partners Group купил долю в GlobalLogic. Компанию оценили в $2 млрд
РоSSийский Сбербанк в четвертый раз попытается продать украинскую "дочку"РоSSийский Сбербанк в четвертый раз попытается продать украинскую "дочку"
Adobe покупает компанию Magento с офисом в Украине за $1,68 млрд
СБУ обыскала в Одессе компанию, пойманную на контрабанде топлива из ЛивииСБУ обыскала в Одессе компанию, пойманную на контрабанде топлива из Ливии
Украинский миллиардер поделился секретами зарабатывания больших денег (видео)Украинский миллиардер поделился секретами зарабатывания больших денег (видео)
Украинцы создали «умную розетку» и прошли в израильский акселераторУкраинцы создали «умную розетку» и прошли в израильский акселератор
Последние новости
Подгружаем последние новости