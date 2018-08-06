Украина ежегодно теряет 4 млрд евро из-за коррупции на таможне, - СМИ

"Это в два раза больше той суммы, которую Украина в 2018 году хочет получить от МВФ, Евросоюза и Всемирного банка".

Украина ежегодно теряет 4 млрд евро из-за коррупции на таможне, - СМИ
Фото: oboz.ua

Из-за коррупции на таможне Украина теряет более 4 млрд евро в год.

Об этом говорится в расследовании немецкого издания S?ddeutsche Zeitung,передает Deutsche Welle.

"Это больше одной десятой всей доходной части бюджета и в два раза больше той суммы, которую Украина в 2018 году хочет получить от Международного валютного фонда, Евросоюза и Всемирного банка", - говорится в расследовании.

S?ddeutsche Zeitung, ссылаясь на документы, таможенные и транспортные накладные, описывает махинации, применяемые для ухода от пошлин. Так, ввозимые в Украину товары в процессе таможенной регистрации меняют маркировку. К примеру, зонтики "превращаются" в щетки или зеркала - и только на одной партии груза государство теряет тысячи евро. В махинациях, по данным немецкого издания, участвуют сотрудники полиции, прокуратуры и Службы безопасности. Для нелегальных сделок образуются новые фирмы, которые контролируют люди из окружения сотрудников таможни, прокуратуры и офицеров полиции.

Согласно результатам опроса, проведенного PricewaterhouseCoopers (PwC), в 2018 году со случаями коррупции и взяточничества столкнулись 73% украинских компаний - в сравнении с 56% респондентами в 2016 году. При этом в мире это показатель в среднем составляет 25%.

Треть опрошенных украинских компаний сообщили, что в последние два года получали предложения дать взятку. В целом, почти половина респондентов считает, что имела дело с экономическими преступлениями - на 5% больше, чем два года назад. По данным PwC, самыми распространенными из таких преступлений в Украине остаются, наряду с коррупцией и взятками, незаконное присвоение активов (62% в 2016 году, 46% - в 2018 году) и мошенничество в сфере закупок (25% и 33%).

Напомним, в 2016 году правительство создало межведомственное подразделение для контроля работы таможни. Этот орган премьер-министр Владимир Гройсман окрестил "черной сотней" и пообещал очистить таможню от коррупции за три месяца. Однако, спустя несколько месяцев о работе подразделения больше не вспоминали.

В 2017 году эксперты из ЕС предлагали поднять зарплаты украинским таможенникам для борьбы с коррупцией. Среди предложений европейцев - повышение уровня доходов сотрудников таможни, запрет держать при себе на работе крупную сумму денег (например, свыше 25% от среднемесячной заработной платы и любую сумму в иностранной валюте), ликвидация нормы о таможенном оформлении товаров и транспортных средств в течение 4 часов.

В июне 2018 года Кабмин сообщил, что разработал совместно с МВД, Генпрокуратурой, НАБУ, САП, СБУ и ГФС новый план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне. На заседании правительства премьер Гройсман назвал около десятка схем, по которым в Украину ввозят контрабанду.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинский стартап Neoven создал портативную печь, в которой можно разогреть еду, не покидая рабочего местаУкраинский стартап Neoven создал портативную печь, в которой можно разогреть еду, не покидая рабочего места
CEO Lamoda.ua Катерина Микула ушла из компанииCEO Lamoda.ua Катерина Микула ушла из компании
Такси-сервис Grab привлек еще $2 млрд. Общие инвестиции превысили $6 млрд
В Киеве мужчина "заработал" почти 7 тыс. гривен на обмене жетонов в метроВ Киеве мужчина "заработал" почти 7 тыс. гривен на обмене жетонов в метро
В ГФС обратились к банкам с новым требованием о счетах предпринимателейВ ГФС обратились к банкам с новым требованием о счетах предпринимателей
Блок рекламы


Похожие новости
Такси-сервис Grab привлек еще $2 млрд. Общие инвестиции превысили $6 млрд
Курс рубля может упасть из-за новых санкций США, - CitigroupКурс рубля может упасть из-за новых санкций США, - Citigroup
Система публичных закупок ProZorro за два года сэкономила бюджету более 50 млрд грнСистема публичных закупок ProZorro за два года сэкономила бюджету более 50 млрд грн
Минобороны просит 4,5 млрд гривен, чтобы поднять зарплаты всем военнымМинобороны просит 4,5 млрд гривен, чтобы поднять зарплаты всем военным
Coca-Cola поднимет цены на напитки из-за пошлин ТрампаCoca-Cola поднимет цены на напитки из-за пошлин Трампа
Приватбанк получил 6,9 млрд гривен чистой прибыли в первом полугодииПриватбанк получил 6,9 млрд гривен чистой прибыли в первом полугодии
Суд снял с Коболева штраф на 7 млрд гривенСуд снял с Коболева штраф на 7 млрд гривен
Сделка Qualcomm и NXP на сумму $44 млрд сорвалась из-за позиции КитаяСделка Qualcomm и NXP на сумму $44 млрд сорвалась из-за позиции Китая
Системы для смарт-городов принесут в 2018 году более $80 млрдСистемы для смарт-городов принесут в 2018 году более $80 млрд
Украина начала малую приватизацию через интернетУкраина начала малую приватизацию через интернет
Последние новости
Подгружаем последние новости