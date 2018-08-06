Украина ежегодно теряет 4 млрд евро из-за коррупции на таможне, - СМИ

"Это в два раза больше той суммы, которую Украина в 2018 году хочет получить от МВФ, Евросоюза и Всемирного банка".

Из-за коррупции на таможне Украина теряет более 4 млрд евро в год.

Об этом говорится в расследовании немецкого издания S?ddeutsche Zeitung,передает Deutsche Welle.

"Это больше одной десятой всей доходной части бюджета и в два раза больше той суммы, которую Украина в 2018 году хочет получить от Международного валютного фонда, Евросоюза и Всемирного банка", - говорится в расследовании.

S?ddeutsche Zeitung, ссылаясь на документы, таможенные и транспортные накладные, описывает махинации, применяемые для ухода от пошлин. Так, ввозимые в Украину товары в процессе таможенной регистрации меняют маркировку. К примеру, зонтики "превращаются" в щетки или зеркала - и только на одной партии груза государство теряет тысячи евро. В махинациях, по данным немецкого издания, участвуют сотрудники полиции, прокуратуры и Службы безопасности. Для нелегальных сделок образуются новые фирмы, которые контролируют люди из окружения сотрудников таможни, прокуратуры и офицеров полиции.

Согласно результатам опроса, проведенного PricewaterhouseCoopers (PwC), в 2018 году со случаями коррупции и взяточничества столкнулись 73% украинских компаний - в сравнении с 56% респондентами в 2016 году. При этом в мире это показатель в среднем составляет 25%.

Треть опрошенных украинских компаний сообщили, что в последние два года получали предложения дать взятку. В целом, почти половина респондентов считает, что имела дело с экономическими преступлениями - на 5% больше, чем два года назад. По данным PwC, самыми распространенными из таких преступлений в Украине остаются, наряду с коррупцией и взятками, незаконное присвоение активов (62% в 2016 году, 46% - в 2018 году) и мошенничество в сфере закупок (25% и 33%).

Напомним, в 2016 году правительство создало межведомственное подразделение для контроля работы таможни. Этот орган премьер-министр Владимир Гройсман окрестил "черной сотней" и пообещал очистить таможню от коррупции за три месяца. Однако, спустя несколько месяцев о работе подразделения больше не вспоминали.

В 2017 году эксперты из ЕС предлагали поднять зарплаты украинским таможенникам для борьбы с коррупцией. Среди предложений европейцев - повышение уровня доходов сотрудников таможни, запрет держать при себе на работе крупную сумму денег (например, свыше 25% от среднемесячной заработной платы и любую сумму в иностранной валюте), ликвидация нормы о таможенном оформлении товаров и транспортных средств в течение 4 часов.