Как в Украине будут сносить старое жилье

Минрегион активизировал работу по разработке законопроекта по решению проблемы с кварталами устаревшего жилого фонда. Сейчас рассматривается два варианта: снос и реконструкция.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба министерства.

«Проектный институт Дипромисто подготовил первую редакцию законопроекта о реконструкции устаревшего жилья. Но мы хотим учесть все проблемные вопросы, которые волнуют людей, и которые, возможно, не вошли в первую редакцию. Поэтому решили провести открытое общественное обсуждение, чтобы доработать его и дополнить и уже только после этого рекомендовать поддержать на Кабмине и выносить в Верховную Раду», – сказал он.

По словам Парцхаладзе, законопроект в будущем поможет значительно улучшить качество жизни людей, которые сегодня находятся в достаточно сложной ситуации.

По словам замминистра, есть 2 возможных решения проблемы устаревшего жилья: это снос старых домов со строительством новых и проведение реконструкции существующих.

«О сносе – нужно четко определить условия, при которых это надо делать. Большинство присутствующих на круглом столе отметили, что в большинстве случаев надо полностью менять все коммуникации микрорайона – инженерию, канализацию, водоснабжение, электричество, реконструировать инфраструктуру. И лучше это делать сразу для всего микрорайона, а не для одного дома. Но не везде можно и нужно сносить дома, поэтому должна быть предусмотрена реконструкция существующих зданий. Решения должны приниматься на уровне местной власти, а граждане должны также принимать в этом активное участие», — объяснил Парцхаладзе.

Источник: НВ


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинский стартап Neoven создал портативную печь, в которой можно разогреть еду, не покидая рабочего местаУкраинский стартап Neoven создал портативную печь, в которой можно разогреть еду, не покидая рабочего места
CEO Lamoda.ua Катерина Микула ушла из компанииCEO Lamoda.ua Катерина Микула ушла из компании
Такси-сервис Grab привлек еще $2 млрд. Общие инвестиции превысили $6 млрд
Топ-50 крупнейших IT-компаний Украины за июль 2018: у лидеров более 5000 сотрудниковТоп-50 крупнейших IT-компаний Украины за июль 2018: у лидеров более 5000 сотрудников
В Киеве мужчина "заработал" почти 7 тыс. гривен на обмене жетонов в метроВ Киеве мужчина "заработал" почти 7 тыс. гривен на обмене жетонов в метро
Блок рекламы


Похожие новости
Американские фонды объявили конкурс финтех-стартапов в Украине. Победители получат по $10 000
В Украине вводят электронные аукционы на пользование недрамиВ Украине вводят электронные аукционы на пользование недрами
НБУ упростил раскрытие банковской тайны в Украине. Что это означает для украинского бизнеса
Швейцария передала Украине документы о банковских счетах БондикаШвейцария передала Украине документы о банковских счетах Бондика
ЕБРР выделил Украине еще €250 млн на финансирование проектов «зеленой» энергетикиЕБРР выделил Украине еще €250 млн на финансирование проектов «зеленой» энергетики
Канада выделила Украине $30 млн для развития малого предпринимательстваКанада выделила Украине $30 млн для развития малого предпринимательства
Швеция инвестирует $1,7 млн в открытие IT-школ в Украине
Польша выдала Украине бывшего бухгалтера "Укрспирта"Польша выдала Украине бывшего бухгалтера "Укрспирта"
В Украине введут санкции против 12 роSSийских издательствВ Украине введут санкции против 12 роSSийских издательств
Кьелл Нордстрем: К 2030 году вместо 28 стран ЕС будут 50 мощных экономических хабовКьелл Нордстрем: К 2030 году вместо 28 стран ЕС будут 50 мощных экономических хабов
Последние новости
Подгружаем последние новости