Как в Украине будут сносить старое жилье

Минрегион активизировал работу по разработке законопроекта по решению проблемы с кварталами устаревшего жилого фонда. Сейчас рассматривается два варианта: снос и реконструкция.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба министерства.

«Проектный институт Дипромисто подготовил первую редакцию законопроекта о реконструкции устаревшего жилья. Но мы хотим учесть все проблемные вопросы, которые волнуют людей, и которые, возможно, не вошли в первую редакцию. Поэтому решили провести открытое общественное обсуждение, чтобы доработать его и дополнить и уже только после этого рекомендовать поддержать на Кабмине и выносить в Верховную Раду», – сказал он.

По словам Парцхаладзе, законопроект в будущем поможет значительно улучшить качество жизни людей, которые сегодня находятся в достаточно сложной ситуации.

По словам замминистра, есть 2 возможных решения проблемы устаревшего жилья: это снос старых домов со строительством новых и проведение реконструкции существующих.

«О сносе – нужно четко определить условия, при которых это надо делать. Большинство присутствующих на круглом столе отметили, что в большинстве случаев надо полностью менять все коммуникации микрорайона – инженерию, канализацию, водоснабжение, электричество, реконструировать инфраструктуру. И лучше это делать сразу для всего микрорайона, а не для одного дома. Но не везде можно и нужно сносить дома, поэтому должна быть предусмотрена реконструкция существующих зданий. Решения должны приниматься на уровне местной власти, а граждане должны также принимать в этом активное участие», — объяснил Парцхаладзе.