МЭРТ спрогнозировал обменный курс гривны к доллару на конец 2018 года

Обменный курс гривны к доллару США на конец года составит 28,5 грн/доллар.

На конец 2018 года обменный курс гривны к доллару составит 28,5 грн/доллар. Об этом говорится в прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы, опубликованном на сайте Минэкономразвития.

Согласно документу, МЭРТ ожидает, что обменный курс гривны к доллару США на конец года составит 28,5 грн/доллар (±1).

При этом, согласно первому сценарию, который предлагается принять как базовый, в среднем за год обменный курс гривны к доллару составит 27,5 грн/доллар в 2018 году, в 2019 году - 28,2 грн/доллар, в 2020 году - 29,7 грн/доллар, в 2021 году - 30,4 грн/доллар.

По этому сценарию, на конец года доллар в Украине будет стоить в 2019 году - 29,4 (±2) грн/доллар, в 2020 году - 30,2 (±2) грн/доллар, в 2021 году - 30,7 (±2) грн/доллар.

Прогноз разработан по трем сценариям и основывается на анализе развития экономики в течение последних трех лет, текущей экономической ситуации, предположениях, которые учитывают влияние внешних и внутренних факторов.

Параметры первого сценария предлагается использовать при подготовке проектов Государственного бюджета Украины на 2019 год и Прогноза Государственного бюджета Украины на 2020 и 2021 годы, а также других программных и прогнозных документов.